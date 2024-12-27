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АКРА оценило чистую прибыль банков по итогам 2025 года - 27.12.2024, ПРАЙМ
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АКРА оценило чистую прибыль банков по итогам 2025 года
АКРА оценило чистую прибыль банков по итогам 2025 года - 27.12.2024, ПРАЙМ
АКРА оценило чистую прибыль банков по итогам 2025 года
Чистая прибыль банков по итогам наступающего года не превысит результат года текущего, предположило рейтинговое агентство АКРА в своем исследовании. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
банки
финансы
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль банков по итогам наступающего года не превысит результат года текущего, предположило рейтинговое агентство АКРА в своем исследовании. "АКРА допускает, что чистая прибыль банков по итогам 2025 года не превысит результат текущего года. По мнению агентства, банки способны поддержать процентную маржинальность операций, однако растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска могут привести к снижению чистой прибыли по итогам следующих 12 месяцев", - говорится в исследовании агентства "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год". Агентство полагает, что по результатам следующего года чистая прибыль российской банковской системы будет находиться в диапазоне от 3,6 до 4,1 триллиона рублей, в то время как чистая прибыль сектора по итогам этого года может превысить 4 триллиона рублей, что станет рекордным показателем. По мнению АКРА, в уходящем году российская банковская система в целом сумела справиться с ухудшением операционной среды, связанным с ростом ключевой ставки Центробанка и усилением регуляторного давления на отдельные виды кредитования. "Отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход, компенсировав тем самым частичное снижение доходов от операций на финансовых рынках. Однако отрицательная переоценка ценных бумаг приведет к тому, что совокупный финансовый результат может оказаться ниже показателя за 2023 год", - отмечается в исследовании. По мнению АКРА, использование ЦБ РФ макропруденциальных мер сдерживания роста кредитования и изменения в государственной политике стимулирования развития отдельных направлений экономики оказывают большее влияние на деятельность банков, чем повышение ключевой ставки. АКРА ожидает, что введение повышенных надбавок к взвешенным по риску активам в корпоративном кредитовании и установление антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала приведут к снижению темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%.
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банки, финансы, москва, рф, акра
Банки, Финансы, Экономика, МОСКВА, РФ, АКРА
00:18 27.12.2024
 
АКРА оценило чистую прибыль банков по итогам 2025 года

АКРА: чистая прибыль банков по итогам 2025 года не превысит результат года текущего

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль банков по итогам наступающего года не превысит результат года текущего, предположило рейтинговое агентство АКРА в своем исследовании.
"АКРА допускает, что чистая прибыль банков по итогам 2025 года не превысит результат текущего года. По мнению агентства, банки способны поддержать процентную маржинальность операций, однако растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска могут привести к снижению чистой прибыли по итогам следующих 12 месяцев", - говорится в исследовании агентства "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год".
Агентство полагает, что по результатам следующего года чистая прибыль российской банковской системы будет находиться в диапазоне от 3,6 до 4,1 триллиона рублей, в то время как чистая прибыль сектора по итогам этого года может превысить 4 триллиона рублей, что станет рекордным показателем.
По мнению АКРА, в уходящем году российская банковская система в целом сумела справиться с ухудшением операционной среды, связанным с ростом ключевой ставки Центробанка и усилением регуляторного давления на отдельные виды кредитования.
"Отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход, компенсировав тем самым частичное снижение доходов от операций на финансовых рынках. Однако отрицательная переоценка ценных бумаг приведет к тому, что совокупный финансовый результат может оказаться ниже показателя за 2023 год", - отмечается в исследовании.
По мнению АКРА, использование ЦБ РФ макропруденциальных мер сдерживания роста кредитования и изменения в государственной политике стимулирования развития отдельных направлений экономики оказывают большее влияние на деятельность банков, чем повышение ключевой ставки. АКРА ожидает, что введение повышенных надбавок к взвешенным по риску активам в корпоративном кредитовании и установление антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала приведут к снижению темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%.
 
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