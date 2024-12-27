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АКРА ожидает роста портфеля автокредитов в 2025 году
АКРА ожидает роста портфеля автокредитов в 2025 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
АКРА ожидает роста портфеля автокредитов в 2025 году
Рост портфеля автомобильных кредитов по итогам наступающего года превысит 20% по сравнению с 2024 годом и станет наиболее привлекательной для банков России... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рост портфеля автомобильных кредитов по итогам наступающего года превысит 20% по сравнению с 2024 годом и станет наиболее привлекательной для банков России областью развития, предполагает рейтинговое агентство АКРА в исследовании "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год".
"Как полагает АКРА, по итогам 2025-го рост портфеля автокредитов превысит 20% год к году", - сообщается в исследовании агентства.
"Агентство также считает, что относительно небольшая доля данного сегмента в структуре розничного портфеля банков (менее 10%) и относительно низкое давление таких кредитов на общий уровень долговой нагрузки населения позволят избежать введения Банком России жестких мер регулирования в отношении автокредитования. В связи с этим указанное направление станет наиболее привлекательной для банков областью развития", - добавляется там.
По оценкам АКРА, число продаж легковых автомобилей в стране в 2025 году составит порядка 1,5 миллионов, а около половины спроса будет удовлетворено за счет внутреннего производства. А поскольку большинство автомобильных кредитов выдается на срок более трех лет, можно ожидать, что новые выдачи обеспечат значительный прирост портфеля.
Агентство также отмечает, что на автомобильном рынке сложились относительно неравные конкурентные условия для местных и иностранных компаний из-за повышения утилизационного сбора и наличия ряда госпрограмм поддержки отечественных автопроизводителей. "Учитывая существенную зависимость внутреннего рынка от импорта, это поддерживает повышение цен и ведет к росту рынка автокредитования даже при стабильном объеме продаж", - уточняется в исследовании.
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АКРА ожидает роста портфеля автокредитов в 2025 году
АКРА: автомобильные кредиты по итогам 2025 года превысят 20%
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рост портфеля автомобильных кредитов по итогам наступающего года превысит 20% по сравнению с 2024 годом и станет наиболее привлекательной для банков России областью развития, предполагает рейтинговое агентство АКРА в исследовании "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год".
"Как полагает АКРА, по итогам 2025-го рост портфеля автокредитов превысит 20% год к году", - сообщается в исследовании агентства.
"Агентство также считает, что относительно небольшая доля данного сегмента в структуре розничного портфеля банков (менее 10%) и относительно низкое давление таких кредитов на общий уровень долговой нагрузки населения позволят избежать введения Банком России жестких мер регулирования в отношении автокредитования. В связи с этим указанное направление станет наиболее привлекательной для банков областью развития", - добавляется там.
По оценкам АКРА, число продаж легковых автомобилей в стране в 2025 году составит порядка 1,5 миллионов, а около половины спроса будет удовлетворено за счет внутреннего производства. А поскольку большинство автомобильных кредитов выдается на срок более трех лет, можно ожидать, что новые выдачи обеспечат значительный прирост портфеля.
Агентство также отмечает, что на автомобильном рынке сложились относительно неравные конкурентные условия для местных и иностранных компаний из-за повышения утилизационного сбора и наличия ряда госпрограмм поддержки отечественных автопроизводителей. "Учитывая существенную зависимость внутреннего рынка от импорта, это поддерживает повышение цен и ведет к росту рынка автокредитования даже при стабильном объеме продаж", - уточняется в исследовании.