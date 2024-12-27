https://1prime.ru/20241227/akr-853893350.html
АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады
АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады - 27.12.2024, ПРАЙМ
АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады
Рост притока средств на банковские вклады в наступающем году составит от 10 до 15%, что означает замедление с прогнозных 18-20% в году текущем, предполагает... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
финансы
банки
экономика
москва
акра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853893350.jpg?1735247886
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рост притока средств на банковские вклады в наступающем году составит от 10 до 15%, что означает замедление с прогнозных 18-20% в году текущем, предполагает рейтинговое агентство АКРА в исследовании "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год".
Агентство считает, что банки, активно повышая ставки по вкладам, не столько подталкивают население к увеличению накоплений, сколько конкурируют друг с другом, стремясь не допустить перетока средств клиентов к конкурентам.
"В таких условиях снижение темпов роста номинальных доходов, ожидаемое в 2025 году, может привести к замедлению притока средств на банковские вклады вне зависимости от динамики ставок по депозитам. При прогнозном росте накоплений в 2024 году на 18–20%, по оценкам АКРА, в 2025 году их рост составит от 10 до 15%", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что учитывая сохранение относительно высокого спроса на потребительские кредиты и общее сокращение накоплений в форме наличности, нет оснований говорить о полноценном переходе населения от потребительской модели поведения к сберегательной.
АКРА также допускает вероятность сценария, при котором снижение ставок по вкладам будет происходить даже при высокой ключевой ставке Центробанка. В 2024 году высокий уровень доходности вкладов поддерживался не только ростом ключевой ставки, но и борьбой отдельных кредитных организаций за средства вкладчиков на фоне "так называемого дефицита нормативной ликвидности", подчеркивает АКРА.
"Решение проблемы дефицита нормативной ликвидности может подтолкнуть кредитные организации к снижению ставок по вкладам, что при сохранении высокой инфляции может повлиять на готовность вкладчиков хранить деньги на банковских счетах", - считают в АКРА.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, акра
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, АКРА
АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады
АКРА: рост притока средств на банковские вклады в 2025 году составит от 10 до 15%
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рост притока средств на банковские вклады в наступающем году составит от 10 до 15%, что означает замедление с прогнозных 18-20% в году текущем, предполагает рейтинговое агентство АКРА в исследовании "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год".
Агентство считает, что банки, активно повышая ставки по вкладам, не столько подталкивают население к увеличению накоплений, сколько конкурируют друг с другом, стремясь не допустить перетока средств клиентов к конкурентам.
"В таких условиях снижение темпов роста номинальных доходов, ожидаемое в 2025 году, может привести к замедлению притока средств на банковские вклады вне зависимости от динамики ставок по депозитам. При прогнозном росте накоплений в 2024 году на 18–20%, по оценкам АКРА, в 2025 году их рост составит от 10 до 15%", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что учитывая сохранение относительно высокого спроса на потребительские кредиты и общее сокращение накоплений в форме наличности, нет оснований говорить о полноценном переходе населения от потребительской модели поведения к сберегательной.
АКРА также допускает вероятность сценария, при котором снижение ставок по вкладам будет происходить даже при высокой ключевой ставке Центробанка. В 2024 году высокий уровень доходности вкладов поддерживался не только ростом ключевой ставки, но и борьбой отдельных кредитных организаций за средства вкладчиков на фоне "так называемого дефицита нормативной ликвидности", подчеркивает АКРА.
"Решение проблемы дефицита нормативной ликвидности может подтолкнуть кредитные организации к снижению ставок по вкладам, что при сохранении высокой инфляции может повлиять на готовность вкладчиков хранить деньги на банковских счетах", - считают в АКРА.