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АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады

АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады - 27.12.2024, ПРАЙМ

АКРА прогнозирует замедление притока средств на банковские вклады

Рост притока средств на банковские вклады в наступающем году составит от 10 до 15%, что означает замедление с прогнозных 18-20% в году текущем, предполагает... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:18+0300

2024-12-27T00:18+0300

2024-12-27T00:18+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рост притока средств на банковские вклады в наступающем году составит от 10 до 15%, что означает замедление с прогнозных 18-20% в году текущем, предполагает рейтинговое агентство АКРА в исследовании "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год". Агентство считает, что банки, активно повышая ставки по вкладам, не столько подталкивают население к увеличению накоплений, сколько конкурируют друг с другом, стремясь не допустить перетока средств клиентов к конкурентам. "В таких условиях снижение темпов роста номинальных доходов, ожидаемое в 2025 году, может привести к замедлению притока средств на банковские вклады вне зависимости от динамики ставок по депозитам. При прогнозном росте накоплений в 2024 году на 18–20%, по оценкам АКРА, в 2025 году их рост составит от 10 до 15%", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что учитывая сохранение относительно высокого спроса на потребительские кредиты и общее сокращение накоплений в форме наличности, нет оснований говорить о полноценном переходе населения от потребительской модели поведения к сберегательной. АКРА также допускает вероятность сценария, при котором снижение ставок по вкладам будет происходить даже при высокой ключевой ставке Центробанка. В 2024 году высокий уровень доходности вкладов поддерживался не только ростом ключевой ставки, но и борьбой отдельных кредитных организаций за средства вкладчиков на фоне "так называемого дефицита нормативной ликвидности", подчеркивает АКРА. "Решение проблемы дефицита нормативной ликвидности может подтолкнуть кредитные организации к снижению ставок по вкладам, что при сохранении высокой инфляции может повлиять на готовность вкладчиков хранить деньги на банковских счетах", - считают в АКРА.

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