https://1prime.ru/20241227/akr-853893438.html

АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков

АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков - 27.12.2024, ПРАЙМ

АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков

Совокупный объем кредитного портфеля российских банков за 11 месяцев увеличился почти на 20%, по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:18+0300

2024-12-27T00:18+0300

2024-12-27T00:18+0300

финансы

банки

россия

москва

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853893438.jpg?1735247888

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Совокупный объем кредитного портфеля российских банков за 11 месяцев увеличился почти на 20%, по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов, оценивает рейтинговое агентство АКРА. "Несмотря на ухудшение условий регуляторной среды, банковская система страны в 2024 году подтвердила способность к устойчивому росту. Совокупный объем кредитного портфеля за 11 месяцев увеличился почти на 20% и по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов", - говорится в исследовании агентства "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год". АКРА отмечает, что кредитным организациям также удалось избежать снижения качества кредитного портфеля, в том числе в корпоративном сегменте, где стоимость кредитов чаще всего так или иначе зависит от ключевой ставки. Подводя итоги второго полугодия, АКРА приходит к выводу, что способность банковской системы продолжать рост быстрыми темпами на фоне усиления регуляторного давления "близка к исчерпанию". По мнению агентства, макропруденциальные меры и уменьшение риск-аппетита банков в корпоративном кредитовании будут способствовать замедлению темпов роста кредитного портфеля. Оценивая перспективы изменения качества кредитного портфеля в 2025 году, АКРА отмечает, что повышение ставок станет в конечном счете фактором роста неплатежей по кредитам, несмотря на устойчивые показатели кредитоспособности по экономике в целом и по отдельным отраслям в частности.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, акра