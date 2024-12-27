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АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков - 27.12.2024, ПРАЙМ
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АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков
АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков - 27.12.2024, ПРАЙМ
АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков
Совокупный объем кредитного портфеля российских банков за 11 месяцев увеличился почти на 20%, по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
финансы
банки
россия
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акра
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Совокупный объем кредитного портфеля российских банков за 11 месяцев увеличился почти на 20%, по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов, оценивает рейтинговое агентство АКРА. "Несмотря на ухудшение условий регуляторной среды, банковская система страны в 2024 году подтвердила способность к устойчивому росту. Совокупный объем кредитного портфеля за 11 месяцев увеличился почти на 20% и по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов", - говорится в исследовании агентства "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год". АКРА отмечает, что кредитным организациям также удалось избежать снижения качества кредитного портфеля, в том числе в корпоративном сегменте, где стоимость кредитов чаще всего так или иначе зависит от ключевой ставки. Подводя итоги второго полугодия, АКРА приходит к выводу, что способность банковской системы продолжать рост быстрыми темпами на фоне усиления регуляторного давления "близка к исчерпанию". По мнению агентства, макропруденциальные меры и уменьшение риск-аппетита банков в корпоративном кредитовании будут способствовать замедлению темпов роста кредитного портфеля. Оценивая перспективы изменения качества кредитного портфеля в 2025 году, АКРА отмечает, что повышение ставок станет в конечном счете фактором роста неплатежей по кредитам, несмотря на устойчивые показатели кредитоспособности по экономике в целом и по отдельным отраслям в частности.
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финансы, банки, россия, москва, акра
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, АКРА
00:18 27.12.2024
 
АКРА оценило объем кредитного портфеля российских банков

АКРА: кредитный портфель российских банков за 11 месяцев вырос почти на 20%

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Совокупный объем кредитного портфеля российских банков за 11 месяцев увеличился почти на 20%, по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов, оценивает рейтинговое агентство АКРА.
"Несмотря на ухудшение условий регуляторной среды, банковская система страны в 2024 году подтвердила способность к устойчивому росту. Совокупный объем кредитного портфеля за 11 месяцев увеличился почти на 20% и по итогам года превысит 130 триллионов рублей до вычета резервов", - говорится в исследовании агентства "Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год".
АКРА отмечает, что кредитным организациям также удалось избежать снижения качества кредитного портфеля, в том числе в корпоративном сегменте, где стоимость кредитов чаще всего так или иначе зависит от ключевой ставки.
Подводя итоги второго полугодия, АКРА приходит к выводу, что способность банковской системы продолжать рост быстрыми темпами на фоне усиления регуляторного давления "близка к исчерпанию". По мнению агентства, макропруденциальные меры и уменьшение риск-аппетита банков в корпоративном кредитовании будут способствовать замедлению темпов роста кредитного портфеля.
Оценивая перспективы изменения качества кредитного портфеля в 2025 году, АКРА отмечает, что повышение ставок станет в конечном счете фактором роста неплатежей по кредитам, несмотря на устойчивые показатели кредитоспособности по экономике в целом и по отдельным отраслям в частности.
 
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