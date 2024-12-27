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Нечего терять. Запад все ближе к замороженным активам России

Нечего терять. Запад все ближе к замороженным активам России - 27.12.2024, ПРАЙМ

Нечего терять. Запад все ближе к замороженным активам России

Активизация желающих прикарманить замороженные резервы России связана со скорым приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа – с большой долей вероятности | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T04:04+0300

2024-12-27T04:04+0300

2024-12-27T04:04+0300

статья

мировая экономика

россия

сша

дональд трамп

анджей дуда

замороженные российские активы

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. Активизация желающих прикарманить замороженные резервы России связана со скорым приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа – с большой долей вероятности она начнет проводить совсем другую финансовую политику, считают опрошенные "Прайм" эксперты. По их мнению, у России есть более действенный ответ на эти поползновения, нежели просто громкие заявления.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗагнанные страхомНеизвестность всегда пугает. Тем более, когда на кону последствия от непредсказуемости действий России. Западные политики хоть и питают надежды на рычаги влияния на Москву, однако в глубине души боятся, понимая, с каким огнем они играют. Кроме того, они видят, что баланс сил смещается не в их сторону. Тем не менее, смельчаки - сторонники конфискации замороженных активов России - находятся и там. Как правило, это те, кому за воровство, условно говоря, ничего не грозит. Сейчас они пытаются успеть до прихода к власти новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, говорит научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол."Инициаторы идеи стремятся ускорить процесс, опасаясь возможного сокращения или прекращения помощи Украине со стороны США. Это побуждает Европейский Союз искать более устойчивые и независимые финансовые источники для поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов", – поясняет эксперт."После прихода к власти Трампа в США мы, возможно, увидим новую финансовую политику и даже разморозку российских активов, вот поэтому европейские чиновники и спешат что-нибудь сейчас сделать с деньгами", – полагает в свою очередь старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики "Синергии" Кирилл Щербаков.Политический зудБрюссель активизировался, реально оценивая вероятность и того, что уходящая администрация США может не успеть принять решение о конфискации российских активов. Одно дело – дать отмашку, другое – подвести юридически оформленную и внятно преподнесенную народу правовую основу. В ЕС опасаются, что времени может на это не хватить. Сдерживающим фактором в разрешении спора остаются объективные опасения политиков тех стран, на счетах которых российские активы, собственно, заморожены. Есть большие опасения, что чаша весов на стороне роковых издержек, а не явных выгод, отмечает председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов."Основные активы России размещены в ЕС, поэтому ключевые страны ЕС, такие как Германия, Франция и Италия выступают против этого решения. А в таких странах как Польша, Великобритания и США российские замороженные ЗВР и иные активы хранятся частично. Поэтому они громче всех выступают за эту меру: в этом случае они переложат все издержки на других, но сами получат определенные политические выгоды", – рассуждает экономист.Риски и последствияТем не менее, как бы ЕС и США не отгоняли от себя мысль о неизбежной угрозе от конфискации российских активов, потеря репутации надежных рынков для инвестиций им все же грозит. Вряд ли Минфины развивающихся стран закроют глаза на присвоение Брюсселем и Вашингтоном замороженных средств Москвы. Помимо риска оттока капитала из европейских и американских финансовых систем, ЕС и США грозит, уверен Черновол, ухудшение отношений с ключевыми партнерами, такими как Китай и Саудовская Аравия. И уже в среднесрочной перспективе это негативно отразится на долларе и евро, уточняет со своей стороны Кузнецов."Выгода Запада от конфискации российских активов достаточно условна. Сам факт подобного изъятия достаточно болезненно ударит по репутации экспроприаторов, в результате чего страны Азии, Африки и Латинской Америки пересмотрят свои взгляды на инвестиции в ценные бумаги стран-экспроприаторов, что повлияет на приток капитала и популярность валют последних", – отметил эксперт.Одна из самых яростных инициаторов конфискации российских активов – Варшава. При этом Париж и Рим пытаются ее, как минимум, остепенить. Против конфискации сейчас выступает Берлин. В частности, канцлер Германии Олаф категорически не согласен с мнением президента Польши Анджея Дуды, что конфискация замороженных в ЕС российских активов уместна. Польский лидер при каждом удобном случае развивает эту тему, полагая, что чем чаще он об этом напоминает, тем быстрее дадут добро на траты сворованного. Причина таится в обиде на Россию, которая не угасает уже несколько столетий, не исключает управляющий партнер компании "+7 ПРОДАКШНЗ" Александр Кривошеев."Мало того, что бывшую гордую Речь Посполитую три раза делили, так еще и в составе Российской Империи как только Польшу не величали – герцогство Варшавское, Привислинский край (одно из названий Царства Польского в составе Российской империи, которое употреблялось во второй половине XIX – начале XX веков). Это, видимо, особенно задело", – полагает эксперт.Сквозь призму времениВозможно, Шольц, не соглашаясь с предложением Дуды, вынужден был так отреагировать. Бывало, что немецкий канцлер подхватывал кампанию ненависти к России в числе первых. Сейчас же его политическая карьера висит на волоске: стал четвертым главой правительства ФРГ, которому отказали в доверии. Сейчас Шольцу приходится осторожничать в своих заявлениях перед досрочными выборами в парламент Германии 23 февраля. Надо набрать как можно больше политических очков. А, пожурив Дуду, он тем самым выказал заботу о судьбе экономики своей страны, которой может грозить еще больший спад, если Берлин решится на конфискацию активов России. Ведь в этом случае может рухнуть не только банковская система Германии, но и всего Евросоюза, считает Щербаков. После – "ни одна страна в мире не будет держать свой золотовалютный запас в евро и размещать средства в странах Европы", пояснил экономист.В то время, пока идут рассуждения в кулуарах США и ЕС, как же им поступить с российскими активами, кому-то может показаться, что Москва как-то излишне спокойно реагирует на новые вызовы. Просто эффективнее всего не "говорильня", а дело. Победы на СВО – главный ответ России на действия Запада, считает Кривошеев."На конфискацию мы можем ответить легитимным возвратом активов после завершения СВО. А также установлением нового справедливого миропорядка с учетом и уважением интересов Евразийского мира на партнерских и равноправных условиях", – считает эксперт.Действительно, ведь победа – это не только военное превосходство, это и умение противостоять давлению, отстаивать свои интересы, предугадывая вызовы и находя не скоропалительные, а выигрышные пути их преодоления.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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мировая экономика, россия, сша, дональд трамп, анджей дуда, замороженные российские активы