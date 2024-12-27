https://1prime.ru/20241227/aktsii-853915462.html

Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций закрылся в минусе - 27.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T19:17+0300

2024-12-27T19:17+0300

2024-12-27T19:17+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,33%, до 2757,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65% до 943,36 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,62%, до 864,09 пункта.

https://1prime.ru/20241226/aktsii-853890726.html

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российский рынок акций, снижение