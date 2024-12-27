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Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций закрылся в минусе - 27.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T19:17+0300
2024-12-27T19:17+0300
2024-12-27T19:17+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,33%, до 2757,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65% до 943,36 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,62%, до 864,09 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций снизился за торговую сессию на 0,33%
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,33%, до 2757,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65% до 943,36 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,62%, до 864,09 пункта.
Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября