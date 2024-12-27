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Альфа-банк спрогнозировал рост цен на алмазы до 40 процентов - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/almazy-853909840.html
Альфа-банк спрогнозировал рост цен на алмазы до 40 процентов
Альфа-банк спрогнозировал рост цен на алмазы до 40 процентов - 27.12.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк спрогнозировал рост цен на алмазы до 40 процентов
Потенциал роста цены на алмазы в ближайшие три года составляет 30-40%, а по итогам уходящего года средняя цена составит порядка 125 долларов за карат, сказала... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:04+0300
2024-12-27T16:04+0300
экономика
алмазы
альфа-банк
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Потенциал роста цены на алмазы в ближайшие три года составляет 30-40%, а по итогам уходящего года средняя цена составит порядка 125 долларов за карат, сказала журналистам аналитик Альфа-банка Юлия Толстых. "Потенциал роста цены на алмазы может составить 30-40% (162-175 долларов за карат - ред.) в горизонте двух-трех лет", - сказала Толстых. Запасы, сформированные на спекулятивном спросе в 2020-2022 годах, а также аномальный рост ставок кредитования для гранильного сектора Индии привели к коррекции средней цены на алмазы до 125 долларов за карат в 2024 году, следует из презентации аналитика. Изначально аналитик оценила потенциал восстановления цен на алмазное сырье в 50%, до 191 доллара за карат от нынешнего уровня, однако из-за избытка запасов у гранильщиков и алмазодобытчиков цены могут измениться, так как потребуется время для их корректировки, уточнила она. На сегодняшний день потребление украшений с бриллиантами оценивается на уровне 82-83 миллиарда долларов в 2024 году, отметила Толстых. При этом соотношение продаж алмазов к этому рынку составляет около 18-20%, что соответствует среднему уровню в 15,8 миллиардов долларов продаж, добавила она. По ее словам, значение азиатских рынков – не только Китая и Индии, но и динамично растущих стран Юго-Восточной Азии и Персидского Залива – для участников алмазно-бриллиантовой торговли будет все больше возрастать. Она отмечает, что китайские потребители существенно увеличили покупки люксовых товаров, включая украшения с бриллиантами, за пределами страны. Кроме того, растет ювелирный рынок Японии, который в 2024 году находится на уровне 7-8 миллиардов долларов, а в и отрезке 2024-2031 годов рынок будет расти на 3,4% ежегодно, следует из презентации аналитика.
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алмазы, альфа-банк
Экономика, алмазы, Альфа-банк
16:04 27.12.2024
 
Альфа-банк спрогнозировал рост цен на алмазы до 40 процентов

Альфа-банк: цена на алмазы может вырасти на 30-40% на горизонте трех лет

© Пресс-служба компании "Алроса" | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы
© Пресс-служба компании "Алроса"
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Потенциал роста цены на алмазы в ближайшие три года составляет 30-40%, а по итогам уходящего года средняя цена составит порядка 125 долларов за карат, сказала журналистам аналитик Альфа-банка Юлия Толстых.
"Потенциал роста цены на алмазы может составить 30-40% (162-175 долларов за карат - ред.) в горизонте двух-трех лет", - сказала Толстых.
Запасы, сформированные на спекулятивном спросе в 2020-2022 годах, а также аномальный рост ставок кредитования для гранильного сектора Индии привели к коррекции средней цены на алмазы до 125 долларов за карат в 2024 году, следует из презентации аналитика.
Изначально аналитик оценила потенциал восстановления цен на алмазное сырье в 50%, до 191 доллара за карат от нынешнего уровня, однако из-за избытка запасов у гранильщиков и алмазодобытчиков цены могут измениться, так как потребуется время для их корректировки, уточнила она.
На сегодняшний день потребление украшений с бриллиантами оценивается на уровне 82-83 миллиарда долларов в 2024 году, отметила Толстых. При этом соотношение продаж алмазов к этому рынку составляет около 18-20%, что соответствует среднему уровню в 15,8 миллиардов долларов продаж, добавила она.
По ее словам, значение азиатских рынков – не только Китая и Индии, но и динамично растущих стран Юго-Восточной Азии и Персидского Залива – для участников алмазно-бриллиантовой торговли будет все больше возрастать. Она отмечает, что китайские потребители существенно увеличили покупки люксовых товаров, включая украшения с бриллиантами, за пределами страны. Кроме того, растет ювелирный рынок Японии, который в 2024 году находится на уровне 7-8 миллиардов долларов, а в и отрезке 2024-2031 годов рынок будет расти на 3,4% ежегодно, следует из презентации аналитика.
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