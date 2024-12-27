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В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу

В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу - 27.12.2024, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу

Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T13:42+0300

2024-12-27T13:42+0300

2024-12-27T13:47+0300

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анапа

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет. По СМИ расходится некорректная и непроверенная информация о том, что "в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год". Туроператорские компании, входящие в АТОР, не подтверждают этой информации", - заявили в ассоциации. По информации вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. "Надо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям – по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее... Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год – новые заявки тоже есть", – процитировали Ромашкина в сообщении. Однако, по данным ассоциации туроператоров, аннулировано всего 2% от общего объема забронированных туров. Несколько компаний также сообщили, что не было аннуляций бронирования новогодних туров в Анапу. Они отметили, что на новогоднюю ночь в Анапу поступают новые бронирования от туристов, а объем этих бронирований такой же, как и у аннулированных заявок.Прес-служба туроператора "Интурист" заявила, что не видит серьезных причин для массовых аннуляций новогодних туров в Анапу, так как туристы едут на этот курорт для отдыха в качественных отелях с хорошей инфраструктурой и условиями, не связанными с морем и пляжем.

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