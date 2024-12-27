https://1prime.ru/20241227/anapa-853905670.html
В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу
В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу - 27.12.2024, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу
Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:42+0300
2024-12-27T13:42+0300
2024-12-27T13:47+0300
россия
анапа
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет. По СМИ расходится некорректная и непроверенная информация о том, что "в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год". Туроператорские компании, входящие в АТОР, не подтверждают этой информации", - заявили в ассоциации. По информации вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. "Надо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям – по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее... Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год – новые заявки тоже есть", – процитировали Ромашкина в сообщении. Однако, по данным ассоциации туроператоров, аннулировано всего 2% от общего объема забронированных туров. Несколько компаний также сообщили, что не было аннуляций бронирования новогодних туров в Анапу. Они отметили, что на новогоднюю ночь в Анапу поступают новые бронирования от туристов, а объем этих бронирований такой же, как и у аннулированных заявок.Прес-служба туроператора "Интурист" заявила, что не видит серьезных причин для массовых аннуляций новогодних туров в Анапу, так как туристы едут на этот курорт для отдыха в качественных отелях с хорошей инфраструктурой и условиями, не связанными с морем и пляжем.
https://1prime.ru/20241225/mazut-853861086.html
анапа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84a48694d7277ed37290c6129588e87c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа
В АТОР рассказали о ситуации с новогодними турами в Анапу
АТОР: массовых отмен новогодних туров в Анапу нет
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет. По СМИ расходится некорректная и непроверенная информация о том, что "в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год". Туроператорские компании, входящие в АТОР, не подтверждают этой информации", - заявили в ассоциации.
По информации вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. "Надо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям – по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее... Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год – новые заявки тоже есть", – процитировали Ромашкина в сообщении.
Однако, по данным ассоциации туроператоров, аннулировано всего 2% от общего объема забронированных туров. Несколько компаний также сообщили, что не было аннуляций бронирования новогодних туров в Анапу. Они отметили, что на новогоднюю ночь в Анапу поступают новые бронирования от туристов, а объем этих бронирований такой же, как и у аннулированных заявок.
Прес-служба туроператора "Интурист" заявила, что не видит серьезных причин для массовых аннуляций новогодних туров в Анапу, так как туристы едут на этот курорт для отдыха в качественных отелях с хорошей инфраструктурой и условиями, не связанными с морем и пляжем.
Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне