https://1prime.ru/20241227/atacms-853907445.html

NYT: США и НАТО раскритиковали применение Украиной ракет ATACMS

NYT: США и НАТО раскритиковали применение Украиной ракет ATACMS - 27.12.2024, ПРАЙМ

NYT: США и НАТО раскритиковали применение Украиной ракет ATACMS

Американские чиновники, а также представители Североатлантического альянса высказали мнение, что Вооруженным силам Украины стоило более аккуратно использовать... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T14:47+0300

2024-12-27T14:47+0300

2024-12-27T14:47+0300

вооружения

россия

украина

сша

нато

военная помощь украине

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Американские чиновники, а также представители Североатлантического альянса высказали мнение, что Вооруженным силам Украины стоило более аккуратно использовать поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом пишет издание New York Times.Отмечается, что западные политики считают, что Киеву нужно было более осмотрительно выбирать цели для удара ракетами, а также рассчитывать количество имеющего вооружения."Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели", - следует из статьи, в которой газета ссылается на чиновников из США и НАТО. Также издание пишет, что у Украины "заканчиваются ракеты" и, возможно, время, потому что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение бить американскими ракетами вглубь России было большой ошибкой. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241227/peregovory-853903361.html

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россия, украина, сша, нато, военная помощь украине