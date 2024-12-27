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В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка
В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка - 27.12.2024, ПРАЙМ
В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка
В России зафиксировано резкое снижение продаж автомобилей после установленных осенью рекордов. Это связано с изменением принципа оплаты утилизационного сбора,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T14:33+0300
2024-12-27T14:33+0300
2024-12-27T14:33+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В России зафиксировано резкое снижение продаж автомобилей после установленных осенью рекордов. Это связано с изменением принципа оплаты утилизационного сбора, сообщает "Коммерсантъ". Так, согласно данным издания, в августе, сентябре и октябре наблюдались рекордные с 2022 года продажи автомобилей, однако уже в октябре показатели упали на треть. По прогнозам автомобильных экспертов, в 2025 году участники рынка и эксперты ожидают снижения продаж еще на 10–25 процентов.Кроме того, на снижение продаж автомобилей в 2025 году также повлияют доступность кредитов и рост цен. С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора увеличились на 70-85%. В 2025 году средний размер ставок на импортируемые легковые автомобили составит 602 тысяч рублей за одну машину, в 2026 году — 716 тысяч рублей, а в 2027 году — 798 тысяч рублей.
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россия, авторынок рф, утильсбор
РОССИЯ, авторынок РФ, утильсбор
В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка
"Ъ": авторынок в России ушел в крутое пике
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В России зафиксировано резкое снижение продаж автомобилей после установленных осенью рекордов. Это связано с изменением принципа оплаты утилизационного сбора, сообщает "Коммерсантъ".
Так, согласно данным издания, в августе, сентябре и октябре наблюдались рекордные с 2022 года продажи автомобилей, однако уже в октябре показатели упали на треть. По прогнозам автомобильных экспертов, в 2025 году участники рынка и эксперты ожидают снижения продаж еще на 10–25 процентов.
Кроме того, на снижение продаж автомобилей в 2025 году также повлияют доступность кредитов и рост цен.
С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора увеличились на 70-85%. В 2025 году средний размер ставок на импортируемые легковые автомобили составит 602 тысяч рублей за одну машину, в 2026 году — 716 тысяч рублей, а в 2027 году — 798 тысяч рублей.
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