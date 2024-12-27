https://1prime.ru/20241227/avtorynok-853907316.html

В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка

В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка - 27.12.2024, ПРАЙМ

В России раскрыли причину обвала автомобильного рынка

В России зафиксировано резкое снижение продаж автомобилей после установленных осенью рекордов. Это связано с изменением принципа оплаты утилизационного сбора,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T14:33+0300

2024-12-27T14:33+0300

2024-12-27T14:33+0300

россия

авторынок рф

утильсбор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В России зафиксировано резкое снижение продаж автомобилей после установленных осенью рекордов. Это связано с изменением принципа оплаты утилизационного сбора, сообщает "Коммерсантъ". Так, согласно данным издания, в августе, сентябре и октябре наблюдались рекордные с 2022 года продажи автомобилей, однако уже в октябре показатели упали на треть. По прогнозам автомобильных экспертов, в 2025 году участники рынка и эксперты ожидают снижения продаж еще на 10–25 процентов.Кроме того, на снижение продаж автомобилей в 2025 году также повлияют доступность кредитов и рост цен. С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора увеличились на 70-85%. В 2025 году средний размер ставок на импортируемые легковые автомобили составит 602 тысяч рублей за одну машину, в 2026 году — 716 тысяч рублей, а в 2027 году — 798 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20241130/avto-853225152.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, утильсбор