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Банк России сообщил об увеличении денежной базы России

Банк России сообщил об увеличении денежной базы России - 27.12.2024, ПРАЙМ

Банк России сообщил об увеличении денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 декабря увеличилась до 18,714 триллиона рублей с 18,557 триллиона на 13 декабря, сообщил Банк России. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T11:15+0300

2024-12-27T11:15+0300

2024-12-27T11:15+0300

банк россии

россия

денежная база

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 декабря увеличилась до 18,714 триллиона рублей с 18,557 триллиона на 13 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 157,2 миллиарда рублей, или на 0,85%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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россия, денежная база