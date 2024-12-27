https://1prime.ru/20241227/bank-rossii-853901412.html
Банк России сообщил об увеличении денежной базы России
Банк России сообщил об увеличении денежной базы России - 27.12.2024, ПРАЙМ
Банк России сообщил об увеличении денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 декабря увеличилась до 18,714 триллиона рублей с 18,557 триллиона на 13 декабря, сообщил Банк России. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:15+0300
2024-12-27T11:15+0300
2024-12-27T11:15+0300
банк россии
россия
денежная база
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_f51dc98d8200330985cef1422e1ae839.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 декабря увеличилась до 18,714 триллиона рублей с 18,557 триллиона на 13 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 157,2 миллиарда рублей, или на 0,85%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20241226/bank-853880552.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_16c5c8cc9da2b41808ad539503a8d24c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денежная база
Банк России, РОССИЯ, денежная база
Банк России сообщил об увеличении денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 13 по 20 декабря увеличилась на 0,85%
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 декабря увеличилась до 18,714 триллиона рублей с 18,557 триллиона на 13 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 157,2 миллиарда рублей, или на 0,85%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России