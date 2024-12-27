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ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России - 27.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России
Банк России определил в своем указании порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России, сообщил регулятор. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:59+0300
2024-12-27T18:59+0300
2024-12-27T18:59+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк России определил в своем указании порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России, сообщил регулятор. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. "Указание устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций, ее форму и порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также состав сведений, включаемых в реестр", - говорится в сообщении регулятора в его Telegram-канале. Так, в перечне документов, которые иностранный банк должен направить в ЦБ РФ не позднее 6 месяцев после дня принятия решения о создании филиала на территории РФ, содержится бизнес-план этого банка в части осуществления деятельности в РФ через свой филиал. Он утверждается уполномоченным органом иностранного банка на срок не менее 2 лет с планируемой даты получения такой лицензии. Согласно указанию, в бизнес-плане описываются предполагаемая деятельность филиала иностранного банка на период действия бизнес-плана, его цели и задачи, влияние деятельности филиала на деятельность иностранного банка и круг потенциальных клиентов этого банка, которые будут обслуживаться в его филиале. Также указание содержит перечень документов, которые иностранные банки должны представить в ЦБ РФ для расширения своей деятельности. Нормативный акт вступит в силу 7 января 2025 года.
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лицензии, банки
Экономика, Лицензии, Банки
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы филиалов зарубежных банков в РФ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк России определил в своем указании порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России, сообщил регулятор.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
"Указание устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций, ее форму и порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также состав сведений, включаемых в реестр", - говорится в сообщении регулятора в его Telegram-канале.
Так, в перечне документов, которые иностранный банк должен направить в ЦБ РФ не позднее 6 месяцев после дня принятия решения о создании филиала на территории РФ, содержится бизнес-план этого банка в части осуществления деятельности в РФ через свой филиал. Он утверждается уполномоченным органом иностранного банка на срок не менее 2 лет с планируемой даты получения такой лицензии.
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Согласно указанию, в бизнес-плане описываются предполагаемая деятельность филиала иностранного банка на период действия бизнес-плана, его цели и задачи, влияние деятельности филиала на деятельность иностранного банка и круг потенциальных клиентов этого банка, которые будут обслуживаться в его филиале.
Также указание содержит перечень документов, которые иностранные банки должны представить в ЦБ РФ для расширения своей деятельности. Нормативный акт вступит в силу 7 января 2025 года.