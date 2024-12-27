Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/banki-853915155.html
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России - 27.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России
Банк России определил в своем указании порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России, сообщил регулятор. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:59+0300
2024-12-27T18:59+0300
экономика
лицензии
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк России определил в своем указании порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России, сообщил регулятор. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. "Указание устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций, ее форму и порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также состав сведений, включаемых в реестр", - говорится в сообщении регулятора в его Telegram-канале. Так, в перечне документов, которые иностранный банк должен направить в ЦБ РФ не позднее 6 месяцев после дня принятия решения о создании филиала на территории РФ, содержится бизнес-план этого банка в части осуществления деятельности в РФ через свой филиал. Он утверждается уполномоченным органом иностранного банка на срок не менее 2 лет с планируемой даты получения такой лицензии. Согласно указанию, в бизнес-плане описываются предполагаемая деятельность филиала иностранного банка на период действия бизнес-плана, его цели и задачи, влияние деятельности филиала на деятельность иностранного банка и круг потенциальных клиентов этого банка, которые будут обслуживаться в его филиале. Также указание содержит перечень документов, которые иностранные банки должны представить в ЦБ РФ для расширения своей деятельности. Нормативный акт вступит в силу 7 января 2025 года.
https://1prime.ru/20241226/obligatsii--853876265.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лицензии, банки
Экономика, Лицензии, Банки
18:59 27.12.2024
 
ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы зарубежных банков в России

ЦБ установил порядок выдачи лицензий для работы филиалов зарубежных банков в РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк России определил в своем указании порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России, сообщил регулятор.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
"Указание устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций, ее форму и порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также состав сведений, включаемых в реестр", - говорится в сообщении регулятора в его Telegram-канале.
Так, в перечне документов, которые иностранный банк должен направить в ЦБ РФ не позднее 6 месяцев после дня принятия решения о создании филиала на территории РФ, содержится бизнес-план этого банка в части осуществления деятельности в РФ через свой филиал. Он утверждается уполномоченным органом иностранного банка на срок не менее 2 лет с планируемой даты получения такой лицензии.
Котировки, сток
Облигации банка "Гарант-Инвест" теряют 40 процентов после отзыва лицензии
Вчера, 11:16
Согласно указанию, в бизнес-плане описываются предполагаемая деятельность филиала иностранного банка на период действия бизнес-плана, его цели и задачи, влияние деятельности филиала на деятельность иностранного банка и круг потенциальных клиентов этого банка, которые будут обслуживаться в его филиале.
Также указание содержит перечень документов, которые иностранные банки должны представить в ЦБ РФ для расширения своей деятельности. Нормативный акт вступит в силу 7 января 2025 года.
 
ЭкономикаЛицензииБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала