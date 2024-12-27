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В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы - 27.12.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы
В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы
Правительство Белоруссии установило до конца 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые за пределы... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T01:36+0300
2024-12-27T01:36+0300
экономика
промышленность
минск
белоруссия
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МИНСК, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии установило до конца 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые за пределы ЕАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении совета министров. "Установить по 31 декабря 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в документе. Согласно документу, в основном на лесопродукцию установлена ставка пошлины в размере 100 евро за кубический метр. Такая ставка действует и в отношении необработанных лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пластей толщиной 50 миллиметров и более. Однако для лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пластей толщиной менее 50 миллиметров, ставка составит 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за кубометр. Это соответствует ставкам, которые были установлены на 2023 год и на 2024 год. Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января и принято "в целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларусь".
минск
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промышленность, минск, белоруссия
Экономика, Промышленность, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
01:36 27.12.2024
 
В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы

Правительство Белоруссии установило до конца 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин

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МИНСК, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии установило до конца 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые за пределы ЕАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении совета министров.
"Установить по 31 декабря 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Согласно документу, в основном на лесопродукцию установлена ставка пошлины в размере 100 евро за кубический метр. Такая ставка действует и в отношении необработанных лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пластей толщиной 50 миллиметров и более. Однако для лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пластей толщиной менее 50 миллиметров, ставка составит 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за кубометр. Это соответствует ставкам, которые были установлены на 2023 год и на 2024 год.
Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января и принято "в целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларусь".
 
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