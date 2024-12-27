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В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы

В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы - 27.12.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии установили ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы

Правительство Белоруссии установило до конца 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые за пределы... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T01:36+0300

2024-12-27T01:36+0300

2024-12-27T01:36+0300

экономика

промышленность

минск

белоруссия

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МИНСК, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии установило до конца 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые за пределы ЕАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении совета министров. "Установить по 31 декабря 2025 года ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в документе. Согласно документу, в основном на лесопродукцию установлена ставка пошлины в размере 100 евро за кубический метр. Такая ставка действует и в отношении необработанных лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пластей толщиной 50 миллиметров и более. Однако для лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пластей толщиной менее 50 миллиметров, ставка составит 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за кубометр. Это соответствует ставкам, которые были установлены на 2023 год и на 2024 год. Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января и принято "в целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларусь".

минск

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промышленность, минск, белоруссия