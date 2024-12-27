https://1prime.ru/20241227/benzin-853907750.html

Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей

Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей - 27.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертый торговый день: только за пятницу марка по... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T14:55+0300

2024-12-27T14:55+0300

2024-12-27T14:55+0300

энергетика

россия

топливо

аи-95

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_60852c7b236f3d2a9f11ce022f990346.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертый торговый день: только за пятницу марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1%, до 55 416 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-95 стоила больше 55 тысяч рублей во второй декаде декабря. Кроме того, в пятницу подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,27% - до 52 265 рублей за тонну. Тонна зимнего дизельного топлива подорожала на 1,26%, до 69 729 рублей, межсезонного - на 0,42%, до 55 027 рублей. В то же время цена на летнее дизтопливо выросла на 0,06% - до 54 356 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,8% - до 30 817 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) поднялась на 2,15%, до 17 543 рублей за тонну. Нефтяники в уходящем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщили ранее в четверг РИА Новости в Минэнерго. А накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

https://1prime.ru/20241226/benzin-853882823.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, топливо, аи-95