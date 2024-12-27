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Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей
Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей - 27.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертый торговый день: только за пятницу марка по... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T14:55+0300
2024-12-27T14:55+0300
энергетика
россия
топливо
аи-95
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертый торговый день: только за пятницу марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1%, до 55 416 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-95 стоила больше 55 тысяч рублей во второй декаде декабря. Кроме того, в пятницу подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,27% - до 52 265 рублей за тонну. Тонна зимнего дизельного топлива подорожала на 1,26%, до 69 729 рублей, межсезонного - на 0,42%, до 55 027 рублей. В то же время цена на летнее дизтопливо выросла на 0,06% - до 54 356 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,8% - до 30 817 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) поднялась на 2,15%, до 17 543 рублей за тонну. Нефтяники в уходящем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщили ранее в четверг РИА Новости в Минэнерго. А накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, топливо, аи-95
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Аи-95
14:55 27.12.2024
 
Стоимость Аи-95 на бирже России поднялась выше 55 тысяч рублей

Биржевая цена бензина Аи-95 в Росии поднялась выше 55 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертый торговый день: только за пятницу марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1%, до 55 416 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз тонна Аи-95 стоила больше 55 тысяч рублей во второй декаде декабря. Кроме того, в пятницу подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,27% - до 52 265 рублей за тонну.
Тонна зимнего дизельного топлива подорожала на 1,26%, до 69 729 рублей, межсезонного - на 0,42%, до 55 027 рублей. В то же время цена на летнее дизтопливо выросла на 0,06% - до 54 356 рублей за тонну.
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост 26 декабря
Вчера, 14:12
Мазут вырос в цене на 0,8% - до 30 817 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) поднялась на 2,15%, до 17 543 рублей за тонну.
Нефтяники в уходящем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщили ранее в четверг РИА Новости в Минэнерго. А накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
 
ЭнергетикаРОССИЯтопливоАи-95
 
 
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