Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5% - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/bezrabotitsa-853896747.html
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5% - 27.12.2024, ПРАЙМ
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T07:58+0300
2024-12-27T07:58+0300
экономика
мировая экономика
япония
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853896747.jpg?1735275514
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics. Число безработных в стране в ноябре составило 1,64 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 430 тысяч (на 1,1%) в годовом выражении.
япония
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, москва
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
07:58 27.12.2024
 
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%

МВД Японии: безработица в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в ноябре составило 1,64 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 430 тысяч (на 1,1%) в годовом выражении.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала