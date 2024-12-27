https://1prime.ru/20241227/bezrabotitsa-853896747.html
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5% - 27.12.2024, ПРАЙМ
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T07:58+0300
2024-12-27T07:58+0300
2024-12-27T07:58+0300
экономика
мировая экономика
япония
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853896747.jpg?1735275514
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в ноябре составило 1,64 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 430 тысяч (на 1,1%) в годовом выражении.
япония
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, япония, москва
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%
МВД Японии: безработица в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в ноябре составило 1,64 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 430 тысяч (на 1,1%) в годовом выражении.