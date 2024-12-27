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Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5% - 27.12.2024, ПРАЙМ

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне октября в 2,5%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T07:58+0300

2024-12-27T07:58+0300

2024-12-27T07:58+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре сохранилась на уровне октября в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics. Число безработных в стране в ноябре составило 1,64 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 430 тысяч (на 1,1%) в годовом выражении.

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мировая экономика, япония, москва