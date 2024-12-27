https://1prime.ru/20241227/bilayn-853908007.html
"Билайн" раскрыл популярные в 2024 году мошеннические схемы
"Билайн" раскрыл популярные в 2024 году мошеннические схемы - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Билайн" раскрыл популярные в 2024 году мошеннические схемы
Мошенники в 2024 году чаще всего взламывали WhatsApp и обманывали через демонстрацию экрана, крали деньги через мессенджере под видом сотрудников ЖКХ, а еще... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:08+0300
2024-12-27T15:08+0300
2024-12-27T15:08+0300
мошенничество
россия
билайн
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мошенники в 2024 году чаще всего взламывали WhatsApp и обманывали через демонстрацию экрана, крали деньги через мессенджере под видом сотрудников ЖКХ, а еще обманывали на маркетплейсах, рассказали в "Билайне". "Группа быстрого реагирования "Билайна" провела анализ наиболее распространенных методов мошенничества в 2024 году и выявила пять основных схем, используемых злоумышленниками для кражи личных данных и средств граждан. Взлом WhatsApp и обман через демонстрацию экрана. ...Кража денег через WhatsApp под видом сотрудников ЖКХ. ...Обман на маркетплейсах", - говорится в сообщении. Так, в случае со взломом WhatsApp мошенники представляются сотрудниками банков или мобильных операторов, утверждая, что аккаунт жертвы в мессенджере был взломан. Они демонстрируют клиенту экран, где видно, что учетная запись якобы была скомпрометирована, и предлагают помощь. В процессе общения мошенники убеждают жертву показать банковские приложения через функцию демонстрации экрана, что позволяет им получить доступ к личным данным и средствам. Вторая по популярности схема - кража денег через WhatsApp под видом сотрудников ЖКХ - реализуется следующим образом: злоумышленник звонит жертве и убеждает, что для передачи коммунальных данных нужно установить спецприложение. Далее отправляет ссылку на приложение с вредоносным программным обеспечением. Его установка дает мошенникам полный контроль над устройством, включая доступ к "Госуслугам" и банковским приложениям. На маркетплейсах мошенники обманывают жертву, создавая страницы с товарами по сниженным ценам. Покупатели оформляют заказы, а затем получают сообщение о том, что товар закончился. Им предлагается приобрести аналогичный товар или воспользоваться скидкой на другие товары. При переходе по ссылке в Telegram происходит взлом аккаунта. Кроме того, еще одной популярной мошеннической схемой является "вызов врача на дом". После обычного такого вызова человеку перезванивает уже мошенник под видом доктора, предлагая записаться на дополнительные процедуры прямо по телефону. В этот момент мошенник входит в аккаунт жертвы на "Госуслугах", но для доступа ему не хватает кода. Этот-то код злоумышленник и пытается получить от жертвы, утверждая, что он необходим для записи на процедуру. Получив код, мошенник получает и полный доступ к аккаунту на портале. Похожая схема с получением кода от "Госуслуг" используется и в мошенническом сценарии с заменой счетчиков: злоумышленники связываются с потенциальными жертвами, представляясь специалистами, и назначают визит. После этого приходит СМС с кодом от Госуслуг, который они пытаются выманить у жертвы.
https://1prime.ru/20241217/moshenniki-853614079.html
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россия, билайн
Мошенничество, РОССИЯ, Билайн
"Билайн" раскрыл популярные в 2024 году мошеннические схемы
"Билайн" рассказал о популярных в 2024 году мошеннических схемах
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мошенники в 2024 году чаще всего взламывали WhatsApp и обманывали через демонстрацию экрана, крали деньги через мессенджере под видом сотрудников ЖКХ, а еще обманывали на маркетплейсах, рассказали в "Билайне".
"Группа быстрого реагирования "Билайна" провела анализ наиболее распространенных методов мошенничества в 2024 году и выявила пять основных схем, используемых злоумышленниками для кражи личных данных и средств граждан. Взлом WhatsApp и обман через демонстрацию экрана. ...Кража денег через WhatsApp под видом сотрудников ЖКХ. ...Обман на маркетплейсах", - говорится в сообщении.
Так, в случае со взломом WhatsApp мошенники представляются сотрудниками банков или мобильных операторов, утверждая, что аккаунт жертвы в мессенджере был взломан. Они демонстрируют клиенту экран, где видно, что учетная запись якобы была скомпрометирована, и предлагают помощь. В процессе общения мошенники убеждают жертву показать банковские приложения через функцию демонстрации экрана, что позволяет им получить доступ к личным данным и средствам.
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты
Вторая по популярности схема - кража денег через WhatsApp под видом сотрудников ЖКХ - реализуется следующим образом: злоумышленник звонит жертве и убеждает, что для передачи коммунальных данных нужно установить спецприложение. Далее отправляет ссылку на приложение с вредоносным программным обеспечением. Его установка дает мошенникам полный контроль над устройством, включая доступ к "Госуслугам" и банковским приложениям.
На маркетплейсах мошенники обманывают жертву, создавая страницы с товарами по сниженным ценам. Покупатели оформляют заказы, а затем получают сообщение о том, что товар закончился. Им предлагается приобрести аналогичный товар или воспользоваться скидкой на другие товары. При переходе по ссылке в Telegram происходит взлом аккаунта.
Кроме того, еще одной популярной мошеннической схемой является "вызов врача на дом". После обычного такого вызова человеку перезванивает уже мошенник под видом доктора, предлагая записаться на дополнительные процедуры прямо по телефону. В этот момент мошенник входит в аккаунт жертвы на "Госуслугах", но для доступа ему не хватает кода. Этот-то код злоумышленник и пытается получить от жертвы, утверждая, что он необходим для записи на процедуру. Получив код, мошенник получает и полный доступ к аккаунту на портале.
Похожая схема с получением кода от "Госуслуг" используется и в мошенническом сценарии с заменой счетчиков: злоумышленники связываются с потенциальными жертвами, представляясь специалистами, и назначают визит. После этого приходит СМС с кодом от Госуслуг, который они пытаются выманить у жертвы.