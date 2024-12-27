https://1prime.ru/20241227/dividendy-853913823.html

"Вымпелком" выплатит дивиденды за январь-сентябрь

"Вымпелком" выплатит дивиденды за январь-сентябрь - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Вымпелком" выплатит дивиденды за январь-сентябрь

Акционер "Вымпелкома" принял решение выплатить дивиденды за январь-сентябрь 2024 года по обыкновенным акциям в размере 1521,3 рубля на акцию, по... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T17:40+0300

2024-12-27T17:40+0300

2024-12-27T17:40+0300

экономика

россия

вымпелком

дивиденды

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Акционер "Вымпелкома" принял решение выплатить дивиденды за январь-сентябрь 2024 года по обыкновенным акциям в размере 1521,3 рубля на акцию, по привилегированным - в размере 0,1 копейки на бумагу, сообщает компании. "Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: выплатить в денежной форме дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года владельцам привилегированных именных акций типа А ПАО "Вымпелком" в размере 0,1 копейки на одну привилегированную именную акцию типа А на общую сумму 6 426 рублей 60 копеек... дивиденды владельцам обыкновенных именных акций ПАО "ВымпелКом" в размере 1 521 рубль 03 копейки на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 77 999 972 892 рубля 66 копеек", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов, - 8 января, уточняется там. "Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении ухода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что договор не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".

https://1prime.ru/20241115/vympelkom-852843620.html

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россия, вымпелком, дивиденды