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Компании с госучастием нарастили расходы на ДМС в 2024 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Компании с госучастием нарастили расходы на ДМС в 2024 году
Компании с госучастием нарастили расходы на ДМС в 2024 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
Компании с госучастием нарастили расходы на ДМС в 2024 году
Расходы на процедуры в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) для российских компаний с госучастием в 2024 году выросли до почти 14 миллиардов... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T08:32+0300
2024-12-27T08:32+0300
россия
дмс
расходы
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Расходы на процедуры в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) для российских компаний с госучастием в 2024 году выросли до почти 14 миллиардов рублей с 11,5 миллиарда рублей годом ранее, поделились данными исследования с РИА Новости эксперты Росэлторга. "Работодатели, предлагающие своим работникам расширенные возможности получения медицинских услуг, выглядят более привлекательными и заботливыми на рынке труда. Согласно данным различных исследований, количество компаний, включающих ДМС в социальный пакет для сотрудников, за последние годы планомерно увеличивается. Данные мониторинга рынка государственных закупок этот тезис не подтверждают. Например, за 2023 год было опубликовано 240 закупок ДМС государственными заказчиками (44-ФЗ), когда в 2024-м - 238 процедур", - сказали эксперты. Что касается госкомпаний, они от результатов прошлого года тоже незначительно отстают - на 542 процедуры в 2023 году приходится 533 закупки в электронной форме в 2024 году. Сумма НМЦ (начальной максимальной цены контракта – ред.) качественно изменилась: за декабрь 2023 года заказчики, действующие в рамках закона о госзакупках, потратили на страхование сотрудников больше 29 миллиардов рублей, в декабре 2024-го года - чуть более пяти миллиардов рублей. Этот разрыв обуславливается закупкой ДМС некоторыми организациями на период в два года, рассказали они. "Наоборот, подорожали процедуры для компаний с госучастием: в 2023 году они потратили чуть больше 11,5 миллиарда рублей, но за 2024 год сумма НМЦ составила почти 14 миллиардов рублей", - подсчитали в Росэлторге. Лидерами по количеству опубликованных процедур в 2024 году стала столица - город Москва, а также Московская область. За ними по количеству опубликованных процедур следует Ханты-Мансийский автономный округ, город Санкт-Петербург, замыкает пятёрку Ямало-Ненецкий автономный округ. Электронная площадка Росэлторг (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Объём торгов на площадке превысил 52 триллиона рублей. Удостоверяющий центр Росэлторг имеет статус доверенного лица ФНС России.
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмс, расходы
РОССИЯ, ДМС, расходы
08:32 27.12.2024
 
Компании с госучастием нарастили расходы на ДМС в 2024 году

Расходы на ДМС компаний РФ с госучастием в 2024 году выросли до 14 млрд рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарства и деньги
Лекарства и деньги - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Расходы на процедуры в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) для российских компаний с госучастием в 2024 году выросли до почти 14 миллиардов рублей с 11,5 миллиарда рублей годом ранее, поделились данными исследования с РИА Новости эксперты Росэлторга.
"Работодатели, предлагающие своим работникам расширенные возможности получения медицинских услуг, выглядят более привлекательными и заботливыми на рынке труда. Согласно данным различных исследований, количество компаний, включающих ДМС в социальный пакет для сотрудников, за последние годы планомерно увеличивается. Данные мониторинга рынка государственных закупок этот тезис не подтверждают. Например, за 2023 год было опубликовано 240 закупок ДМС государственными заказчиками (44-ФЗ), когда в 2024-м - 238 процедур", - сказали эксперты.
Что касается госкомпаний, они от результатов прошлого года тоже незначительно отстают - на 542 процедуры в 2023 году приходится 533 закупки в электронной форме в 2024 году. Сумма НМЦ (начальной максимальной цены контракта – ред.) качественно изменилась: за декабрь 2023 года заказчики, действующие в рамках закона о госзакупках, потратили на страхование сотрудников больше 29 миллиардов рублей, в декабре 2024-го года - чуть более пяти миллиардов рублей. Этот разрыв обуславливается закупкой ДМС некоторыми организациями на период в два года, рассказали они.
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"Наоборот, подорожали процедуры для компаний с госучастием: в 2023 году они потратили чуть больше 11,5 миллиарда рублей, но за 2024 год сумма НМЦ составила почти 14 миллиардов рублей", - подсчитали в Росэлторге.
Лидерами по количеству опубликованных процедур в 2024 году стала столица - город Москва, а также Московская область. За ними по количеству опубликованных процедур следует Ханты-Мансийский автономный округ, город Санкт-Петербург, замыкает пятёрку Ямало-Ненецкий автономный округ.
Электронная площадка Росэлторг (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Объём торгов на площадке превысил 52 триллиона рублей. Удостоверяющий центр Росэлторг имеет статус доверенного лица ФНС России.
 
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