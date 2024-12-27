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Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия

Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия - 27.12.2024, ПРАЙМ

Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия

Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия, главным образом центробанки... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T06:16+0300

2024-12-27T06:16+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия, главным образом центробанки "перекладывались" в евро, нерезервные валюты и иену, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Согласно данным организации, доля американской валюты в международных резервах за июль-сентябрь сокращалась второй квартал подряд - на 0,85 процентного пункта, а за год на 1,8 процентного пункта. По итогам квартала показатель опустился до 57,4% - минимума с 1995 года (более ранней статистики МВФ не предоставляет). Единственной другой валютой, продемонстрировавшей снижение в третьем квартале, стал швейцарский франк - его доля опустилась с 0,2% в апреле-июне до минимальных с конца 2021 года 0,17%. Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и франка стало евро: в третьем квартале его доля увеличилась до 20,02% с 19,75% в апреле-июне. Еще 0,23 процентного пункта в прошлом квартале прибавили валюты, не относимые к резервным. Но теперь на них приходится 4,46% от всех резервов. А доля иены выросла за квартал на 0,22 процентного пункта - до 5,82%, что стало максимальным значением с конца марта 2021 года. Удалось развернуть тренд на снижение юаню: после сокращения его использования центробанками для хранения резервов девять кварталов подряд доля китайской валюты в июле-сентябре выросла, хотя и всего до 2,17% с 2,14% кварталом ранее. Доля остальных резервных валют также немного выросла - фунта стерлингов и австралийского доллара на 0,03 процентного пункта, канадского доллара - на 0,06 процентного пункта.

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