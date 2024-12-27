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Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Борис Джонсон снялся в украинской комедии - 27.12.2024, ПРАЙМ

Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Британский экс-премьер Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии "Поезд в 31 декабря" и говорит в фильме на украинском языке. Обо этом рассказал в... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T18:15+0300

2024-12-27T18:15+0300

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борис джонсон

украина

фильм

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Британский экс-премьер Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии "Поезд в 31 декабря" и говорит в фильме на украинском языке. Обо этом рассказал в соцсети исполнитель одной из главных ролей, телеведущий Юрий Горбунов.По его словам, премьера намечена на 1 января.Вместе с тем Горбунов выразил признательность экс-премьеру: "Закулисье нашего "Поезда в 31 декабря". Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме". Также Горбунов разместил фотографию и видео Джонсона, где тот разговаривает на украинском языке.

https://1prime.ru/20241130/proksi-voyna-853224031.html

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борис джонсон, украина, фильм