Русский крест экономики: вот где сходятся спрос и предложение

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Рост ключевой ставки обосновывается сдерживанием инфляции, и частично данная мера оказывает сдерживающий эффект. Этот эффект основан на росте предельной склонности населения к сбережению и снижению потребления. Дело в том, что одна из причин инфляции – рост потребления, который создает условия временного дефицита и обосновывает спекулятивный рост цен.В экономической теории данное явление отражается на графике спроса предложения, так называемом кресте Маршалла, когда кривая спроса сдвигаясь вправо ведет к росту цен. Однако тот же крест Маршалла имеет две кривые, и инфляция согласно практике и теории зависит не только от роста спроса, но и от снижения предложения или просто отставания темпов роста предложения от темпов роста спроса.Для роста предложения необходимы инвестиции в развитие производственных мощностей, операционные расходы, которые чаще всего формируются на кредитные деньги. Сегодня, за исключением льготных программ, банки предлагают бизнесу кредиты в основном под 24 и более процентов годовых. Такие ставки не стимулируют расширять производственные мощности на кредитные деньги.В результате мы видим серьезное отставание в темпах роста предложения от темпов роста спроса. Стоимость кредита бизнес закладывает в себестоимость продукции и услуг, а это также оказывает серьезное влияние на рост инфляции. Ведь если предприятие взяло кредит под 24 и более годовых, то вряд ли себестоимость будет увеличена на меньший процент.Естественно, государство предлагает широкую линейку льготного кредитования. Минэкономразвития предлагает малому бизнесу кредиты на развитие производств в приоритетных областях экономики. Малый бизнес может рассчитывать на поддержку, если относится к сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, торговле, логистике, науке, производству еды, напитков, лекарств, электроники, мебели. Фермеры и рыбохозяйства могут рассчитывать на помощь Минсельхоза, Минцифры поддерживают ИТ-компании, а Минпромторг малые предприятия в области обрабатывающих производств.Для получения льготных кредитов в основном компания должна входить в реестр МСП и выполнять другие условия кредитования. Однако зачастую многие компании, предлагающие товар потребителям, по разным причинам не подходят под требования льготных кредитов и это при условии высокой доли таких компаний на локальном рынке оказывает значимое влияние на стоимость предложения в целом.Автор - Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Рост ключевой ставки обосновывается сдерживанием инфляции, и частично данная мера оказывает сдерживающий эффект. Этот эффект основан на росте предельной склонности населения к сбережению и снижению потребления. Дело в том, что одна из причин инфляции – рост потребления, который создает условия временного дефицита и обосновывает спекулятивный рост цен.
В экономической теории данное явление отражается на графике спроса предложения, так называемом кресте Маршалла, когда кривая спроса сдвигаясь вправо ведет к росту цен. Однако тот же крест Маршалла имеет две кривые, и инфляция согласно практике и теории зависит не только от роста спроса, но и от снижения предложения или просто отставания темпов роста предложения от темпов роста спроса.
Для роста предложения необходимы инвестиции в развитие производственных мощностей, операционные расходы, которые чаще всего формируются на кредитные деньги. Сегодня, за исключением льготных программ, банки предлагают бизнесу кредиты в основном под 24 и более процентов годовых. Такие ставки не стимулируют расширять производственные мощности на кредитные деньги.
В результате мы видим серьезное отставание в темпах роста предложения от темпов роста спроса. Стоимость кредита бизнес закладывает в себестоимость продукции и услуг, а это также оказывает серьезное влияние на рост инфляции. Ведь если предприятие взяло кредит под 24 и более годовых, то вряд ли себестоимость будет увеличена на меньший процент.
Естественно, государство предлагает широкую линейку льготного кредитования. Минэкономразвития предлагает малому бизнесу кредиты на развитие производств в приоритетных областях экономики. Малый бизнес может рассчитывать на поддержку, если относится к сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, торговле, логистике, науке, производству еды, напитков, лекарств, электроники, мебели. Фермеры и рыбохозяйства могут рассчитывать на помощь Минсельхоза, Минцифры поддерживают ИТ-компании, а Минпромторг малые предприятия в области обрабатывающих производств.
Для получения льготных кредитов в основном компания должна входить в реестр МСП и выполнять другие условия кредитования. Однако зачастую многие компании, предлагающие товар потребителям, по разным причинам не подходят под требования льготных кредитов и это при условии высокой доли таких компаний на локальном рынке оказывает значимое влияние на стоимость предложения в целом.
Автор - Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор
Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает
25 декабря, 08:00
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