https://1prime.ru/20241227/ekonomika-853861582.html

Русский крест экономики: вот где сходятся спрос и предложение

Русский крест экономики: вот где сходятся спрос и предложение - 27.12.2024, ПРАЙМ

Русский крест экономики: вот где сходятся спрос и предложение

Рост ключевой ставки обосновывается сдерживанием инфляции, и частично данная мера оказывает сдерживающий эффект. Этот эффект основан на росте предельной... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T08:08+0300

2024-12-27T08:08+0300

2024-12-27T08:08+0300

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Рост ключевой ставки обосновывается сдерживанием инфляции, и частично данная мера оказывает сдерживающий эффект. Этот эффект основан на росте предельной склонности населения к сбережению и снижению потребления. Дело в том, что одна из причин инфляции – рост потребления, который создает условия временного дефицита и обосновывает спекулятивный рост цен.В экономической теории данное явление отражается на графике спроса предложения, так называемом кресте Маршалла, когда кривая спроса сдвигаясь вправо ведет к росту цен. Однако тот же крест Маршалла имеет две кривые, и инфляция согласно практике и теории зависит не только от роста спроса, но и от снижения предложения или просто отставания темпов роста предложения от темпов роста спроса.Для роста предложения необходимы инвестиции в развитие производственных мощностей, операционные расходы, которые чаще всего формируются на кредитные деньги. Сегодня, за исключением льготных программ, банки предлагают бизнесу кредиты в основном под 24 и более процентов годовых. Такие ставки не стимулируют расширять производственные мощности на кредитные деньги.В результате мы видим серьезное отставание в темпах роста предложения от темпов роста спроса. Стоимость кредита бизнес закладывает в себестоимость продукции и услуг, а это также оказывает серьезное влияние на рост инфляции. Ведь если предприятие взяло кредит под 24 и более годовых, то вряд ли себестоимость будет увеличена на меньший процент.Естественно, государство предлагает широкую линейку льготного кредитования. Минэкономразвития предлагает малому бизнесу кредиты на развитие производств в приоритетных областях экономики. Малый бизнес может рассчитывать на поддержку, если относится к сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, торговле, логистике, науке, производству еды, напитков, лекарств, электроники, мебели. Фермеры и рыбохозяйства могут рассчитывать на помощь Минсельхоза, Минцифры поддерживают ИТ-компании, а Минпромторг малые предприятия в области обрабатывающих производств.Для получения льготных кредитов в основном компания должна входить в реестр МСП и выполнять другие условия кредитования. Однако зачастую многие компании, предлагающие товар потребителям, по разным причинам не подходят под требования льготных кредитов и это при условии высокой доли таких компаний на локальном рынке оказывает значимое влияние на стоимость предложения в целом.Автор - Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор

https://1prime.ru/20241225/inflyatsiya-853753507.html

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2024

Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

финансы, банки, галина сорокина, минсельхоз, минпромторг, мсп, мнения аналитиков