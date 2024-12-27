https://1prime.ru/20241227/eksperty-853895622.html

Эксперты рассказали, что ждет страховщиков в новом году

Эксперты рассказали, что ждет страховщиков в новом году - 27.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, что ждет страховщиков в новом году

Российские страховщики входят в новый год с ожиданиями запуска нового продукта - долевого страхования жизни (ДСЖ), в рамках которого они смогут совмещать... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T05:55+0300

2024-12-27T05:55+0300

2024-12-27T05:55+0300

бизнес

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владимир путин

ресо-гарантия

ингосстрах

"совкомбанк страхование"

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российские страховщики входят в новый год с ожиданиями запуска нового продукта - долевого страхования жизни (ДСЖ), в рамках которого они смогут совмещать деятельность страховой и управляющей паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) компании, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Но не меньше надежд страховщики возлагают и на развитие рынка ОСАГО: в новом году ожидается расширения тарифного коридора, запуск отслеживания по дорожным камерам нарушителей ПДД без полиса, увеличение срока ремонта, а также расширение поля деятельности страховщиков в новых регионах. Судьба этих новаций будет во многом зависеть от будущих решений властей. "ЖИЗНЕННАЯ" РЕФОРМА Реформу страхования жизни, включая новацию - долевое страхование жизни, эксперты считают ключевой для страховщиков. В связи с ней отрасль будет перестраиваться, продуктовая линейка претерпит изменения. "Как покажет себя новый продукт ДСЖ – вопрос открытый. И связан он со вторым ключевым событием года – налоговыми льготами. Сейчас в Налоговый кодекс внесены изменения, предполагающие полную отмену льгот в страховании жизни. Сейчас отрасль ждет новую конфигурация льгот", - заявил управляющий директор компании "Сбербанк Страхование жизни" Евгений Щекланов. Минфин РФ в декабре предлагал распространить налоговые льготы на договоры ДСЖ от 10 лет, но законодательно эта инициатива пока не получила развития. При этом президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий запустить с 1 января 2027 года систему гарантирования прав по договорам страхования жизни в целях защиты средств граждан и развития страхового рынка России. По ней предельный размер гарантийной выплаты каждому застрахованному не будет превышать 2,8 миллиона рублей, а по риску смерти - 10 миллионов. Но и страховщики не сидят сложа руки в ожидании льгот. "Если говорить про зоны роста, в следующем году мы продолжим работу над получением доступа к медицинским данным, чтобы при получении травм или диагностировании заболевания не запрашивать у клиентов дополнительные документы, и ещё больше сократить сроки урегулирования убытков", - рассказал Щекланов. "В этом году вышли приказы Федеральной налоговой службы, подготовленные рабочей группой Всероссийского союза страховщиков, стандартизирующие документооборот между страховыми компаниями и лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). Они еще не заработали в полную силу, но страховые компании и ЛПУ уже начали переход на электронный документооборот, что значительно ускоряет все взаимодействие", - добавил вице-президент компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. АВТО ПОД ЗАЩИТОЙ Одним из ключевых событий в регулировании рынка в "Т-Страховании" считают новую схему электронного урегулирования в ОСАГО, которую с 1 января должны внедрить все страховые компании. Рынку очень нужен контроль наличия полисов ОСАГО по камерам видеонаблюдения на дорогах, добавил Иванов. "Были надежды, что этот контроль введут в 2024 году, но ждем лишь к марту 2025-го", - сказал он. Еще одна инициатива, которая может заработать в следующем году – увеличение срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 дней до 45 дней. "Это, прежде всего, связано с тем, что на рынке ощущается серьезный дефицит запасных частей к западным иномаркам, которые продолжают эксплуатироваться. Данная инициатива пока не принята, но находится на продвинутой стадии рассмотрения", - отмечает заместитель генерального директора по внешним связям "Ингосстраха" Илья Соломатин. Вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов напоминает о том, что помогло развитию ОСАГО в текущем году: поправки в закон об ОСАГО, вступившие в силу 2 марта, позволили внедрить краткосрочные полисы по этому виду страхования на срок от одного дня. "Такой продукт оказался востребованным, особенно среди водителей такси, которые занимаются этим видом деятельности на временной основе, как подработкой, а не как основным источником дохода, поскольку теперь они могут оформлять полисы в зависимости от своих реальных потребностей, а не оплачивать полный годовой тариф, если они не планируют регулярно работать в такси", - комментирует он. Также Российский союз автостраховщиков (РСА) ранее в декабре заявлял о том, что страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. ТАКСИ БЕЗ СТРАХА По мнению экспертов "Согаза", одним из главных событий для российского страхового рынка этого года можно считать распространение обязательного страхования ответственности перевозчиков на такси. "С 1 сентября 2024 года пассажиры такси получили дополнительную защиту по аналогии с другими видами транспорта. Это важная мера, стимулирующая более ответственный подход к перевозкам и повышающая прозрачность рынка такси", - отмечают они. Однако, как отметили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО), с начала действия закона с 1 сентября к 11 декабря лишь 43% таксистов заключили договоры ОСГОП. По мнению экспертов компании "Совкомбанк страхование", среди важных событий, которые произошли в уходящем году и повлияют на развитие рынка далее - передача части контрольных функций в отношении портфелей ОСАГО и каско от РСА к Национальной страховой информационной системе (НСИС). Впрочем, эксперты признаются: запуск автоматизированной системы (АИС) потребовал существенного отвлечения информационных ресурсов страховщиков на интеграцию с новой системой и выстраивания новой или дополнительной отчетности. Не менее важным для развития ОСАГО станет возможность с 1 января покупать полисы с расширением на территорию Белоруссии. "Спрос будет зависеть от цены полиса и штрафов за отсутствие полиса. Если расширение ОСАГО на Республику Беларусь будет дешевле "синей карты" или стоить примерно столько же, то продажи расширения по ОСАГО будут сопоставимы с объемами продаж "синей карты", - комментирует руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования компании "Абсолют страхование" Анна Ёжикова. ПОТЕРИ УХОДЯЩЕГО ГОДА Для российских страховщиков уходящий год запомнится печальными событиями, повлекшими для них значительные выплаты: теракт в "Крокус сити холле" и сгоревший самолет SSJ 100 в Анталье. Как подсчитывали РИА Новости в сентябре, российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте почти 51 миллион рублей, эта сумма включает в себя страховые выплаты родственникам погибших и выплаты банкам по ипотечным кредитам. Кроме того, наиболее крупным страховым событием, которое затронуло тысячи, людей стали паводки. Выплаты осуществляли компании, чьи клиенты оказались в зоне затоплений, среди них "Сбербанк страхование" (за пострадавшее жилье компания выплатила более 1,15 миллиарда рублей), "Совкомбанк страхование", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах". В группе "Зетта страхование" также вспомнили сильные снегопады в начале года, которые повлияли на объем выплат в моторных видах страхования. "Можно отметить существенный урон фермерам и предприятиям агропромышленного комплекса вследствие неблагоприятных погодных явлений на протяжении всего года: заморозков, градобития, почвенной засухи", - также отметили в пресс-службе "Росгосстраха". А наиболее крупное разочарование этого года заключалось в том, что законодательным органам не удалось принять законопроект, стимулирующий людей страховать свое жилье, считает заместитель генерального директора по внешним связям "Ингосстраха" Илья Соломатин. Речь идет о новой редакции закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций и других рисков.

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бизнес, рф, москва, белоруссия, владимир путин, ресо-гарантия, ингосстрах, "совкомбанк страхование"