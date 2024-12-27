https://1prime.ru/20241227/energopotreblenie-853916043.html

Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране

Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране - 27.12.2024, ПРАЙМ

Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране

Вице-премьер Александр Новак на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике поручил Минэнерго совместно с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T19:57+0300

2024-12-27T19:57+0300

2024-12-27T19:58+0300

экономика

александр новак

минэнерго рф

энергопотребление в россии

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МОСКВА, 27 декабря - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике поручил Минэнерго совместно с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом рынка" провести системный анализ причин роста энергопотребления. "Минэнерго отчиталось о рекордном росте энергопотребления – на 3% в год. Необходимо понять, в каких регионах это связано с майнингом, а в каких – с ростом экономики и промышленности… Поручаю Минэнерго провести системный анализ причин роста энергопотребления вместе с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом рынка", так как от этого зависит реализация планов по строительству новых энергетических мощностей", - сказал Новак на заседании, его слова приводятся в сообщении правительства.

https://1prime.ru/20241217/energobalans-853634824.html

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александр новак, минэнерго рф, энергопотребление в россии