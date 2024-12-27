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Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране
Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране - 27.12.2024, ПРАЙМ
Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране
Вице-премьер Александр Новак на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике поручил Минэнерго совместно с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T19:57+0300
2024-12-27T19:58+0300
экономика
александр новак
минэнерго рф
энергопотребление в россии
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МОСКВА, 27 декабря - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике поручил Минэнерго совместно с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом рынка" провести системный анализ причин роста энергопотребления. "Минэнерго отчиталось о рекордном росте энергопотребления – на 3% в год. Необходимо понять, в каких регионах это связано с майнингом, а в каких – с ростом экономики и промышленности… Поручаю Минэнерго провести системный анализ причин роста энергопотребления вместе с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом рынка", так как от этого зависит реализация планов по строительству новых энергетических мощностей", - сказал Новак на заседании, его слова приводятся в сообщении правительства.
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александр новак, минэнерго рф, энергопотребление в россии
Экономика, Александр Новак, Минэнерго РФ, энергопотребление в России
19:57 27.12.2024 (обновлено: 19:58 27.12.2024)
 
Майнинг? Минэнерго выяснит причины роста энергопотребления в стране

Новак поручил Минэнерго и рынку провести анализ причин роста энергопотребления

© fotolia.com / lucamedeiИзоляторы
Изоляторы - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© fotolia.com / lucamedei
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МОСКВА, 27 декабря - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике поручил Минэнерго совместно с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом рынка" провести системный анализ причин роста энергопотребления.
"Минэнерго отчиталось о рекордном росте энергопотребления – на 3% в год. Необходимо понять, в каких регионах это связано с майнингом, а в каких – с ростом экономики и промышленности… Поручаю Минэнерго провести системный анализ причин роста энергопотребления вместе с "Системным оператором ЕЭС" и "Советом рынка", так как от этого зависит реализация планов по строительству новых энергетических мощностей", - сказал Новак на заседании, его слова приводятся в сообщении правительства.
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ЭкономикаАлександр НовакМинэнерго РФэнергопотребление в России
 
 
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