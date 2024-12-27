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СМИ: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России - 27.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241227/estoniya-853909673.html
СМИ: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России
СМИ: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России - 27.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России
Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:02+0300
2024-12-27T16:02+0300
энергетика
эстония
россия
энергокабель
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR. ERR напоминает, что в феврале 2025 года Эстония отсоединится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот". "Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя. И отключение Estlink 1 не повлияло бы на процесс десинхронизации (от энергосистемы России - ред.)", - заявил Кильк. Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 не будет работать до лета. Кильк отметил, что для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использоваться сланцевые электростанции, гидроэлектростанции таких стран, как Литва и Латвия, а также "синхронные компенсаторы". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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эстония
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эстония, россия, энергокабель
Энергетика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, энергокабель
16:02 27.12.2024
 
СМИ: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России

ERR: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
ERR напоминает, что в феврале 2025 года Эстония отсоединится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот".
"Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя. И отключение Estlink 1 не повлияло бы на процесс десинхронизации (от энергосистемы России - ред.)", - заявил Кильк.
Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 не будет работать до лета. Кильк отметил, что для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использоваться сланцевые электростанции, гидроэлектростанции таких стран, как Литва и Латвия, а также "синхронные компенсаторы".
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
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ЭнергетикаЭСТОНИЯРОССИЯэнергокабель
 
 
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