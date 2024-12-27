https://1prime.ru/20241227/finlyandiya-853909011.html

Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2

Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2 - 27.12.2024, ПРАЙМ

Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2

Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T15:45+0300

2024-12-27T15:45+0300

2024-12-27T15:49+0300

финляндия

танкер

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. "Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.

https://1prime.ru/20241227/kallas-853902157.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, танкер