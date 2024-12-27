https://1prime.ru/20241227/finlyandiya-853909011.html
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2 - 27.12.2024, ПРАЙМ
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:45+0300
2024-12-27T15:45+0300
2024-12-27T15:49+0300
финляндия
танкер
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. "Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.
https://1prime.ru/20241227/kallas-853902157.html
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финляндия, танкер
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
Таможня Финляндии задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии.
"Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства.
Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.
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