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Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2 - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2 - 27.12.2024, ПРАЙМ
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2
Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:45+0300
2024-12-27T15:49+0300
финляндия
танкер
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии. "Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.
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финляндия, танкер
ФИНЛЯНДИЯ, танкер
15:45 27.12.2024 (обновлено: 15:49 27.12.2024)
 
Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2

Таможня Финляндии задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении EstLink 2

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии.
"Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства.
Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.
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