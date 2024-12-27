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Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского
Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского - 27.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского
Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором ответил на хамство Владимира Зеленского. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T22:14+0300
2024-12-27T22:14+0300
политика
роберт фицо
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором ответил на хамство Владимира Зеленского.Ранее глава киевского режима заявил, что словацкий премьер проявляет интерес к поставкам исключительно российского газа и якобы намерен содействовать отказу стран Евросоюза от газа из США. В то же время Зеленский сообщил о "сомнительных схемах", по которым якобы Словакия оплачивает газ из России, и порекомендовал словацким правоохранителям принять соответствующие меры.В видеообращении Фицо заверил Зеленского, что понимает, что Запад, преследуя корыстные политические цели, дает ему все, что он ни попросит. "Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать", - подчеркнул премьер-министр.
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роберт фицо, владимир зеленский
Политика, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
22:14 27.12.2024
 
Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского

Фицо в ответ на хамство Зеленского заявил, что не является его слугой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором ответил на хамство Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима заявил, что словацкий премьер проявляет интерес к поставкам исключительно российского газа и якобы намерен содействовать отказу стран Евросоюза от газа из США. В то же время Зеленский сообщил о "сомнительных схемах", по которым якобы Словакия оплачивает газ из России, и порекомендовал словацким правоохранителям принять соответствующие меры.
В видеообращении Фицо заверил Зеленского, что понимает, что Запад, преследуя корыстные политические цели, дает ему все, что он ни попросит.
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"Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать", - подчеркнул премьер-министр.
 
ПолитикаРоберт ФицоВладимир Зеленский
 
 
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