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Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского

Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского - 27.12.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии ответил на хамство Зеленского

Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором ответил на хамство Владимира Зеленского. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T22:14+0300

2024-12-27T22:14+0300

2024-12-27T22:14+0300

политика

роберт фицо

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором ответил на хамство Владимира Зеленского.Ранее глава киевского режима заявил, что словацкий премьер проявляет интерес к поставкам исключительно российского газа и якобы намерен содействовать отказу стран Евросоюза от газа из США. В то же время Зеленский сообщил о "сомнительных схемах", по которым якобы Словакия оплачивает газ из России, и порекомендовал словацким правоохранителям принять соответствующие меры.В видеообращении Фицо заверил Зеленского, что понимает, что Запад, преследуя корыстные политические цели, дает ему все, что он ни попросит. "Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать", - подчеркнул премьер-министр.

https://1prime.ru/20241226/zelenskiy-853891851.html

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роберт фицо, владимир зеленский