https://1prime.ru/20241227/gaz-853900606.html

В США раскритиковали Зеленского за дерзкое поведение с Фицо

В США раскритиковали Зеленского за дерзкое поведение с Фицо - 27.12.2024, ПРАЙМ

В США раскритиковали Зеленского за дерзкое поведение с Фицо

Своим отказом от российского газа украинский лидер Владимир Зеленски наносит ущерб себе. Такое заявление сделал отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T10:50+0300

2024-12-27T10:50+0300

2024-12-27T11:05+0300

экономика

россия

украина

транзит газа

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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Своим отказом от российского газа украинский лидер Владимир Зеленски наносит ущерб себе. Такое заявление сделал отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Таким образом он отреагировал на критику Зеленского в адрес недавнего визита словацкого премьера Роберта Фицо в Москву, где обсуждались вопросы поставок газа в Братиславу. При этом Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину в следующем году. Эксперт подчеркнул, что своим поведением Зеленский пытается пристыдить Фицо и "свернуть себе шею" в финансовом плане.По его словам, несмотря на доходы от транзита российского газа, позиция Зеленского, который стремится отказаться от этого, не соответствует действительности, и единственная ее цель — нанести максимальный ущерб России. В то же время Дэвис подчеркнул, что глава киевского режима хочет прекратить транзит газа из России, потому что она получает от этого прибыль. По его словам, целью Зеленского является лишения российской стороны доходов от продажи нефти и газа.Российский лидер Владимир Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

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россия, украина, транзит газа