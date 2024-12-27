https://1prime.ru/20241227/gaz-853911571.html

СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе

СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе - 27.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе

После заявления президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через Украину, цены на природный газ резко выросли в Европе, отмечает... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T16:53+0300

2024-12-27T16:53+0300

2024-12-27T16:53+0300

энергетика

россия

ес

владимир путин

газ

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. После заявления президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через Украину, цены на природный газ резко выросли в Европе, отмечает агентство Bloomberg."Эталонные фьючерсы подскочили в пятницу на целых пять процентов, что стало максимальным показателем за неделю", — сказано в статье.Отмечается, что цены на бензин также подскочили на пять процентов.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российская сторона может поставлять голубое топливо через украинскую территорию по контракту с любым контрагентом.Контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря, и Киев уже объявил, что не планирует его продлевать. Даже если третьи страны будут готовы покупать газ, Владимир Зеленский отверг возможность транзита через украинскую территорию после истечения срока контракта.СМИ отмечали, что такого рода решение ставит под угрозу энергобезопасность Европы.

https://1prime.ru/20241226/gaz-853891992.html

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россия, ес, владимир путин, газ