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СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе - 27.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе
СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе - 27.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе
После заявления президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через Украину, цены на природный газ резко выросли в Европе, отмечает... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:53+0300
2024-12-27T16:53+0300
энергетика
россия
ес
владимир путин
газ
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. После заявления президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через Украину, цены на природный газ резко выросли в Европе, отмечает агентство Bloomberg."Эталонные фьючерсы подскочили в пятницу на целых пять процентов, что стало максимальным показателем за неделю", — сказано в статье.Отмечается, что цены на бензин также подскочили на пять процентов.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российская сторона может поставлять голубое топливо через украинскую территорию по контракту с любым контрагентом.Контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря, и Киев уже объявил, что не планирует его продлевать. Даже если третьи страны будут готовы покупать газ, Владимир Зеленский отверг возможность транзита через украинскую территорию после истечения срока контракта.СМИ отмечали, что такого рода решение ставит под угрозу энергобезопасность Европы.
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россия, ес, владимир путин, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Владимир Путин, Газ
16:53 27.12.2024
 
СМИ: заявление Путина на саммите СНГ вызвало внезапный эффект на Западе

Bloomberg: стоимость газа в Европе резко выросла после заявления Путина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. После заявления президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа через Украину, цены на природный газ резко выросли в Европе, отмечает агентство Bloomberg.
"Эталонные фьючерсы подскочили в пятницу на целых пять процентов, что стало максимальным показателем за неделю", — сказано в статье.
Отмечается, что цены на бензин также подскочили на пять процентов.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российская сторона может поставлять голубое топливо через украинскую территорию по контракту с любым контрагентом.
Контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря, и Киев уже объявил, что не планирует его продлевать. Даже если третьи страны будут готовы покупать газ, Владимир Зеленский отверг возможность транзита через украинскую территорию после истечения срока контракта.
СМИ отмечали, что такого рода решение ставит под угрозу энергобезопасность Европы.
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