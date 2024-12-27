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Назван главный выгодополучатель от остановки поставок российского газа в ЕС - 27.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241227/gaz-853917755.html
Назван главный выгодополучатель от остановки поставок российского газа в ЕС
Назван главный выгодополучатель от остановки поставок российского газа в ЕС - 27.12.2024, ПРАЙМ
Назван главный выгодополучатель от остановки поставок российского газа в ЕС
Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T22:26+0300
2024-12-27T22:27+0300
экономика
роберт фицо
сша
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - ПРАЙМ. Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Что за этим абсурдным решением (остановить транзит российского газа через Украину - ред.) президента Зеленского? Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. Фицо напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
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роберт фицо, сша
Экономика, Роберт Фицо, США
22:26 27.12.2024 (обновлено: 22:27 27.12.2024)
 
Назван главный выгодополучатель от остановки поставок российского газа в ЕС

Фицо: остановка поставок российского газа в ЕС выгодно прежде всего США

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкГазохранилище "Черноморнефтегаз" в Крыму
Газохранилище Черноморнефтегаз в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - ПРАЙМ. Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Что за этим абсурдным решением (остановить транзит российского газа через Украину - ред.) президента Зеленского? Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.
Фицо напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа.
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Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
 
ЭкономикаРоберт ФицоСША
 
 
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