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Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*

Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - 27.12.2024, ПРАЙМ

Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*

Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ ряда украинских организаций. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T12:17+0300

2024-12-27T12:17+0300

2024-12-27T12:17+0300

общество

игорь краснов

верховный суд

генпрокуратура рф

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ ряда украинских организаций. Среди них "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор*", организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.

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общество , игорь краснов, верховный суд, генпрокуратура рф