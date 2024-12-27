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Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - 27.12.2024, ПРАЙМ
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ ряда украинских организаций. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:17+0300
2024-12-27T12:17+0300
общество
игорь краснов
верховный суд
генпрокуратура рф
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ ряда украинских организаций. Среди них "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор*", организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
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общество , игорь краснов, верховный суд, генпрокуратура рф
Общество , Игорь Краснов, Верховный суд, Генпрокуратура РФ
12:17 27.12.2024
 
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*

ВС 23 января рассмотрит иск генпрокурора Краснова о запрете ряда украинских организаций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ ряда украинских организаций.
Среди них "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
"Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор*", организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.
* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
 
ОбществоИгорь КрасновВерховный судГенпрокуратура РФ
 
 
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