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Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов
Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов - 27.12.2024, ПРАЙМ
Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов
Суммарный украинский государственный долг в ноябре вырос на 2,8 процента, достигнув исторического максимума в 159,74 миллиарда долларов. Об этом пишет издание... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:19+0300
2024-12-27T13:19+0300
украина
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суммарный украинский государственный долг в ноябре вырос на 2,8 процента, достигнув исторического максимума в 159,74 миллиарда долларов. Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на данные Министерства финансов страны. Согласно приведенным данным, с октября текущего года госдолг увеличился на 4,37 миллиарда долларов.Согласно информации ведомства, прямой внешний долг составляет 109,57 миллиарда долларов, прямой внутренний долг - 43,47 миллиарда долларов. В то же время гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 6,71 миллиарда долларов. По данным издания, в 2022 году общий госдолг увеличился на 13,66%, до 111,34 миллиарда долларов, тогда как в 2021 году он вырос на 8,52%, достигнув 97,95 миллиарда долларов. По итогам 2020 года госдолг составлял 90,3 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, в котором спрогнозировал резкий рост государственного долга Украины: в 2024 году он достигнет 95,6% от ВВП, а в 2025 - превысит 106% от ВВП.
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украина, госдолг
УКРАИНА, госдолг
13:19 27.12.2024
 
Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов

"Украинские новости": госдолг Украины в ноябре на превысил $159 миллиардов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суммарный украинский государственный долг в ноябре вырос на 2,8 процента, достигнув исторического максимума в 159,74 миллиарда долларов. Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на данные Министерства финансов страны.
Согласно приведенным данным, с октября текущего года госдолг увеличился на 4,37 миллиарда долларов.
Согласно информации ведомства, прямой внешний долг составляет 109,57 миллиарда долларов, прямой внутренний долг - 43,47 миллиарда долларов. В то же время гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 6,71 миллиарда долларов.
По данным издания, в 2022 году общий госдолг увеличился на 13,66%, до 111,34 миллиарда долларов, тогда как в 2021 году он вырос на 8,52%, достигнув 97,95 миллиарда долларов.
По итогам 2020 года госдолг составлял 90,3 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, в котором спрогнозировал резкий рост государственного долга Украины: в 2024 году он достигнет 95,6% от ВВП, а в 2025 - превысит 106% от ВВП.
#Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 14:17
 
УКРАИНАгосдолг
 
 
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