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Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов

Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов - 27.12.2024, ПРАЙМ

Госдолг Украины превысил рекордные 159 миллиардов долларов

Суммарный украинский государственный долг в ноябре вырос на 2,8 процента, достигнув исторического максимума в 159,74 миллиарда долларов. Об этом пишет издание... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T13:19+0300

2024-12-27T13:19+0300

2024-12-27T13:19+0300

украина

госдолг

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суммарный украинский государственный долг в ноябре вырос на 2,8 процента, достигнув исторического максимума в 159,74 миллиарда долларов. Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на данные Министерства финансов страны. Согласно приведенным данным, с октября текущего года госдолг увеличился на 4,37 миллиарда долларов.Согласно информации ведомства, прямой внешний долг составляет 109,57 миллиарда долларов, прямой внутренний долг - 43,47 миллиарда долларов. В то же время гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 6,71 миллиарда долларов. По данным издания, в 2022 году общий госдолг увеличился на 13,66%, до 111,34 миллиарда долларов, тогда как в 2021 году он вырос на 8,52%, достигнув 97,95 миллиарда долларов. По итогам 2020 года госдолг составлял 90,3 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, в котором спрогнозировал резкий рост государственного долга Украины: в 2024 году он достигнет 95,6% от ВВП, а в 2025 - превысит 106% от ВВП.

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украина, госдолг