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Глава РСПП назвал приемлемый для промышленности уровень инфляции - 27.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241227/inflyatsiya-853917067.html
Глава РСПП назвал приемлемый для промышленности уровень инфляции
Глава РСПП назвал приемлемый для промышленности уровень инфляции - 27.12.2024, ПРАЙМ
Глава РСПП назвал приемлемый для промышленности уровень инфляции
Российская промышленность сможет адаптироваться при инфляции в пределах 8-9%, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T21:36+0300
2024-12-27T21:36+0300
экономика
александр шохин
инфляция
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская промышленность сможет адаптироваться при инфляции в пределах 8-9%, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Многие промышленники говорят, что они не считают чем-то, скажем, катастрофическим, инфляцию измеряемой однозначной цифрой, ну, скажем, 8-9%, если инфляция будет действительно удерживаться и ставка будет положительной, инфляция плюс какой-то разумный процент, то это как бы промышленность не то чтобы устроит, но она к этому адаптируется", - сказал Шохин. Он добавил, что "с точки зрения макроэкономики, импульс от высокой ставки сказывается спустя примерно два квартала". "То есть в апреле можно будет посмотреть, как ведет себя экономика, как адаптируется. А мы видим, что адаптация идет", - заключил Шохин. По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции в России уже в новом году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. ЦБ 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 декабря.
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александр шохин, инфляция
Экономика, Александр Шохин, инфляция
21:36 27.12.2024
 
Глава РСПП назвал приемлемый для промышленности уровень инфляции

Глава РСПП: промышленность РФ сможет адаптироваться при инфляции в пределах 8-9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская промышленность сможет адаптироваться при инфляции в пределах 8-9%, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Многие промышленники говорят, что они не считают чем-то, скажем, катастрофическим, инфляцию измеряемой однозначной цифрой, ну, скажем, 8-9%, если инфляция будет действительно удерживаться и ставка будет положительной, инфляция плюс какой-то разумный процент, то это как бы промышленность не то чтобы устроит, но она к этому адаптируется", - сказал Шохин.
Он добавил, что "с точки зрения макроэкономики, импульс от высокой ставки сказывается спустя примерно два квартала".
"То есть в апреле можно будет посмотреть, как ведет себя экономика, как адаптируется. А мы видим, что адаптация идет", - заключил Шохин.
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Минэкономразвития опубликовало актуальные данные по инфляции в России
25 декабря, 19:08
По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции в России уже в новом году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. ЦБ 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 декабря.
 
ЭкономикаАлександр Шохининфляция
 
 
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