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Российскому IT-рынку в 2024 году предсказали существенный рост

Российскому IT-рынку в 2024 году предсказали существенный рост - 27.12.2024, ПРАЙМ

Российскому IT-рынку в 2024 году предсказали существенный рост

Российский IT-рынок в 2024 году увеличится на 22%, до 3,3 триллиона рублей, а его доля в ВВП страны достигнет 1,8%, подсчитали аналитики МТС Web Services... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:33+0300

2024-12-27T09:33+0300

2024-12-27T09:33+0300

россия

it-сфера

мтс

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский IT-рынок в 2024 году увеличится на 22%, до 3,3 триллиона рублей, а его доля в ВВП страны достигнет 1,8%, подсчитали аналитики МТС Web Services (входит в группу МТС). "Российский IT-рынок с 2019 по 2023 год рос со среднегодовым темпом 19% и достиг 2,7 триллиона рублей в 2023 году. … По итогам 2024 года объем рынка вырастет на 22% и достигнет 3,3 триллиона рублей, а его доля в ВВП России составит 1,8%", - говорится в исследовании "Перспективы IT-рынка 2024". При этом в 2019 году объем IT-рынка России составлял 1,4 триллиона рублей. Его доля в ВВП страны с 2019 по 2023 год увеличилась с 1,2% до 1,6%. Отмечается, что крупнейшей вертикалью на IT-рынке является Software (программное обеспечение), в 2023 году ее доля составила 41%, а в 2024 году этот показатель вырастет до 44,3%. Данная положительная динамика связана с сокращением доли вертикалей Hardware (аппаратное обеспечение) - по прогнозам, ее доля сократится с 24,3% в 2023 году до 22,7% в 2024 году и IT-услуг - c 34,7% в 2023 году до 33% в 2024 году. В разрезе абсолютных величин вертикаль Software демонстрирует колоссальный рост - с 420 миллиардов рублей в 2019 году до 1,1 триллиона рублей в 2023 году, а в 2024 году ее объем составит 1,5 триллиона рублей. В свою очередь российский облачный рынок с 2019 по 2023 год рос в среднем на 42% ежегодно. В 2019 году его объем составлял 31,4 миллиарда рублей, а 2023 году он увеличился до 127,3 миллиарда рублей. По прогнозам, в 2024 году его объем вырастет на 32% - до 168,1 миллиарда рублей. Российский рынок кибербезопасности растет на 30% ежегодно. В 2019 году объем рынка кибербезопасности составлял 159,6 миллиарда рублей, в 2023 году - 453,4 миллиарда рублей, а по итогам 2024 года он достигнет почти 600 миллиардов рублей. По подсчетам аналитиков, доля российского IT на мировом рынке также увеличивается. В 2024 году доля России в глобальном IT-рынке составит 1,3%, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 1,2%, а в 2019 году - 1,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, it-сфера, мтс