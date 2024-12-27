https://1prime.ru/20241227/kabel-853901803.html

Эстония направила судно ВМС в Балтийское море на защиту кабеля Estlink 1

Эстония направила судно ВМС в Балтийское море на защиту кабеля Estlink 1 - 27.12.2024, ПРАЙМ

Эстония направила судно ВМС в Балтийское море на защиту кабеля Estlink 1

Эстония направила патрульный корабль для защиты морского кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетическую связь между Эстонией и Финляндией. Об этом... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T11:26+0300

2024-12-27T11:26+0300

2024-12-27T11:26+0300

эстония

энергокабель

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Эстония направила патрульный корабль для защиты морского кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетическую связь между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на силы обороны страны.На данный момент между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году."Военно-морские силы в пятницу, 27 декабря, приступили к операции по защите морского кабеля Estlink 1 для обеспечения энергосвязи между Эстонией и Финляндией. На защиту энергетического кабеля было отправлено патрульное судно Raju... Оно будет находиться в активном контакте с ВМС Финляндии и пограничной службой соседней страны и действовать на основе взаимного согласования", - сказано в сообщении.Отмечается, что Эстония принимает меры для защиты критической инфраструктуры и находится в контакте с Финляндией и НАТО для обсуждения привлечения союзников в этот процесс.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.

https://1prime.ru/20241226/kabel-853885926.html

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эстония, энергокабель