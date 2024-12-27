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Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга"
Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга" - 27.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга"
Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", говорится в... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
2024-12-27T00:18+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О выделении Росавтодору в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", - приводится в сообщении планируемый к рассмотрению вопрос.
Уточняется, что соответствующий проект распоряжения направлен на обеспечение опережающей реализации запланированных мероприятий.
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бизнес, россия, москва, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Росавтодор
Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга"
Правительство обсудит выделение средств для строительства и реконструкции М-7 "Волга"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О выделении Росавтодору в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", - приводится в сообщении планируемый к рассмотрению вопрос.
Уточняется, что соответствующий проект распоряжения направлен на обеспечение опережающей реализации запланированных мероприятий.