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Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга"

Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга" - 27.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-7 "Волга"

Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", говорится в... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:18+0300

2024-12-27T00:18+0300

2024-12-27T00:18+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "О выделении Росавтодору в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 "Волга", - приводится в сообщении планируемый к рассмотрению вопрос. Уточняется, что соответствующий проект распоряжения направлен на обеспечение опережающей реализации запланированных мероприятий.

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