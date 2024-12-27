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Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-2 "Крым"
Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-2 "Крым" - 27.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-2 "Крым"
Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
бизнес
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москва
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-2 "Крым", сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Росавтодору в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-2 "Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения позволит создать предпосылки для опережающего ввода дороги в эксплуатацию.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Росавтодор
Кабмин обсудит выделение средств на строительство трассы М-2 "Крым"
Правительство обсудит выделение средств на строительство и реконструкцию трассы М-2 "Крым"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение средств для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-2 "Крым", сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Росавтодору в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-2 "Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения позволит создать предпосылки для опережающего ввода дороги в эксплуатацию.