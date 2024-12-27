https://1prime.ru/20241227/kallas-853902157.html
Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом
Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом - 27.12.2024, ПРАЙМ
Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом
Повреждение кабелей связи в Балтийском море представляют собой "целенаправленную и скоординированную попытку удара по инфраструктуре", сообщила новая глава... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:39+0300
2024-12-27T11:39+0300
2024-12-27T11:44+0300
европа
кая каллас
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Повреждение кабелей связи в Балтийском море представляют собой "целенаправленную и скоординированную попытку удара по инфраструктуре", сообщила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас.По ее словам, на это указывают выбор времени и точность порчи EstLink 2. По ее словам, саботажа в Европе становится всё больше, но это не удержит европейские страны от поддержки Украины. "Становится ясно, что эти попытки саботажа критически важной подводной инфраструктуры - не просто отдельные инциденты, а целенаправленная попытка удара по нашей цифровой и энергетической инфраструктуре", - заявила Каллас телерадиокомпании ERR.Ранее она заявила, что происшествие с кабелями является якобы последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры, несмотря на диверсии на "Северных потоках".Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.
https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html
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европа, кая каллас
Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом
Глава дипломатии ЕС Каллас назвала инцидент с кабелями скоординированным ударом
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Повреждение кабелей связи в Балтийском море представляют собой "целенаправленную и скоординированную попытку удара по инфраструктуре", сообщила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, на это указывают выбор времени и точность порчи EstLink 2. По ее словам, саботажа в Европе становится всё больше, но это не удержит европейские страны от поддержки Украины.
"Становится ясно, что эти попытки саботажа критически важной подводной инфраструктуры - не просто отдельные инциденты, а целенаправленная попытка удара по нашей цифровой и энергетической инфраструктуре", - заявила Каллас телерадиокомпании ERR.
Ранее она заявила, что происшествие с кабелями является якобы последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры, несмотря на диверсии на "Северных потоках".
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"