https://1prime.ru/20241227/kallas-853902157.html

Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом

Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом - 27.12.2024, ПРАЙМ

Глава дипломатии ЕС назвала инцидент с EstLink скоординированным ударом

Повреждение кабелей связи в Балтийском море представляют собой "целенаправленную и скоординированную попытку удара по инфраструктуре", сообщила новая глава... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T11:39+0300

2024-12-27T11:39+0300

2024-12-27T11:44+0300

европа

кая каллас

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Повреждение кабелей связи в Балтийском море представляют собой "целенаправленную и скоординированную попытку удара по инфраструктуре", сообщила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас.По ее словам, на это указывают выбор времени и точность порчи EstLink 2. По ее словам, саботажа в Европе становится всё больше, но это не удержит европейские страны от поддержки Украины. "Становится ясно, что эти попытки саботажа критически важной подводной инфраструктуры - не просто отдельные инциденты, а целенаправленная попытка удара по нашей цифровой и энергетической инфраструктуре", - заявила Каллас телерадиокомпании ERR.Ранее она заявила, что происшествие с кабелями является якобы последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры, несмотря на диверсии на "Северных потоках".Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.

https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html

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европа, кая каллас