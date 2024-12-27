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ЦБ оценил рост стоимости банковских карт россиян на черном рынке

ЦБ оценил рост стоимости банковских карт россиян на черном рынке - 27.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост стоимости банковских карт россиян на черном рынке

Стоимость дропперских карт, которые используются в мошеннических операциях, достигла 30-40 тысяч рублей в 2024 году. Об этом в беседе с РБК рассказал глава... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:27+0300

2024-12-27T09:27+0300

2024-12-27T09:27+0300

экономика

россия

карты

дропперы

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость дропперских карт, которые используются в мошеннических операциях, достигла 30-40 тысяч рублей в 2024 году. Об этом в беседе с РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля."По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5–6 тыс. до 30–40 тыс. руб., а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать", — подчеркнул собеседник РБК.По словам эксперта, это связано с усилением сотрудничества Центробанка с банками по выявлению дропперов. Банки научились быстро блокировать счета дропперов, и объем переводов на их счета сократился почти в три раза.Карты дропов покупаются и используются платформами теневых финансовых услуг, которые имеют технологически продвинутое программное обеспечение. Банк России отслеживает деятельность таких платформ, включая новые тенденции и схемы. Один из подходов - "разогрев" карты-дроппера, где сначала проводятся нормальные операции, чтобы сбить бдительность банка, а затем совершаются подозрительные транзакции.Цель Банка России - усложнить использование банков для теневых схем. Планируется создать централизованную систему по выявлению дропшипперов и передаче информации банкам, даже тем, которые еще не обслуживают таких клиентов, закючил Шабля.

https://1prime.ru/20241120/droppery-852961663.html

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россия, карты, дропперы