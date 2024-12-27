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Посол в КНР назвал Пекин главным торговым партнером России

Посол в КНР назвал Пекин главным торговым партнером России - 27.12.2024, ПРАЙМ

Посол в КНР назвал Пекин главным торговым партнером России

Китай прочно закрепился на позиции главного торгового партнера РФ, а Россия среди внешнеторговых контрагентов КНР занимает пятое место, заявил в интервью РИА... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:20+0300

2024-12-27T09:20+0300

2024-12-27T09:20+0300

экономика

россия

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ПЕКИН, 27 дек – ПРАЙМ. Китай прочно закрепился на позиции главного торгового партнера РФ, а Россия среди внешнеторговых контрагентов КНР занимает пятое место, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Так или иначе, мы остаемся важны друг для друга экономически: Китай прочно закрепился на позиции нашего главного торгового партнера, Россия же среди внешнеторговых контрагентов КНР в страновом измерении занимает пятое место", - заявил Моргулов. Он отметил, что "высокий темп и стратегический характер взаимодействия поддерживается в энергетике". "Наша страна нарастила объемы и упрочила лидерство по поставкам нефти в Китай, на максимальный контрактный уровень выходит прокачка газа по "Силе Сибири", ведутся работы по прокладке газопровода по "дальневосточному" маршруту. Обеспечиваем значимую долю китайского импорта СПГ и угля, успешно реализуем проекты строительства энергоблоков российского дизайна на местных АЭС, развиваем кооперацию в области нефте- и газохимии", - добавил дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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