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В Кремле объяснили отказ комментировать крушение самолета под Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили отказ комментировать крушение самолета под Актау
В Кремле объяснили отказ комментировать крушение самолета под Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили отказ комментировать крушение самолета под Актау
Кремль не может комментировать причины авиакатастрофы под Актау до официальных выводов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:55+0300
2024-12-27T12:55+0300
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Кремль не может комментировать причины авиакатастрофы под Актау до официальных выводов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, в настоящее время идет расследование инцидента, и пока оно не закончится, Кремль не будет давать какие-либо оценки или комментарии.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян
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россия, кремль, дмитрий песков
РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
12:55 27.12.2024
 
В Кремле объяснили отказ комментировать крушение самолета под Актау

Песков: Кремль не комментирует крушение самолета под Актау до официальных выводов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Кремль не может комментировать причины авиакатастрофы под Актау до официальных выводов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, в настоящее время идет расследование инцидента, и пока оно не закончится, Кремль не будет давать какие-либо оценки или комментарии.
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян
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