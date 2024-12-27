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Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store

Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store - 27.12.2024, ПРАЙМ

Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store

Apple удалила из своего магазина приложений App Store российский сервис для доставки из магазинов и ресторанов "Купер", принадлежащий "Сберу", передает... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:15+0300

2024-12-27T09:15+0300

2024-12-27T09:15+0300

россия

appstore

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Apple удалила из своего магазина приложений App Store российский сервис для доставки из магазинов и ресторанов "Купер", принадлежащий "Сберу", передает корреспондент РИА Новости. Если же попробовать установить приложение через ссылку в браузере, то App Store пишет, что приложение сейчас "недоступно в вашей стране или регионе". Кроме того, приложение не отображается в App Store и у пользователей, которые скачивали его. На других площадках - Google Play и RuStore - приложение доступно для скачивания. РИА Новости направило запрос в сервис "Купер".

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россия, appstore