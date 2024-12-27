Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241227/kuper-853897930.html
Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store
Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store - 27.12.2024, ПРАЙМ
Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store
Apple удалила из своего магазина приложений App Store российский сервис для доставки из магазинов и ресторанов "Купер", принадлежащий "Сберу", передает... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:15+0300
2024-12-27T09:15+0300
россия
appstore
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/02/849650939_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_83172bcd0d576a6aaec04a872ba8dbe1.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Apple удалила из своего магазина приложений App Store российский сервис для доставки из магазинов и ресторанов "Купер", принадлежащий "Сберу", передает корреспондент РИА Новости. Если же попробовать установить приложение через ссылку в браузере, то App Store пишет, что приложение сейчас "недоступно в вашей стране или регионе". Кроме того, приложение не отображается в App Store и у пользователей, которые скачивали его. На других площадках - Google Play и RuStore - приложение доступно для скачивания. РИА Новости направило запрос в сервис "Купер".
https://1prime.ru/20240811/rutube-850805937.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/02/849650939_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_add08f57eb610edd08b0e9c8f7a980f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, appstore
РОССИЯ, AppStore
09:15 27.12.2024
 
Приложение для доставки "Купер" стало недоступно для скачивания в App Store

Приложение для доставки "Купер" больше недоступно для скачивания в App Store

© Фото : пресс-служба "Купер"Купер
Купер - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Фото : пресс-служба "Купер"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Apple удалила из своего магазина приложений App Store российский сервис для доставки из магазинов и ресторанов "Купер", принадлежащий "Сберу", передает корреспондент РИА Новости.
Если же попробовать установить приложение через ссылку в браузере, то App Store пишет, что приложение сейчас "недоступно в вашей стране или регионе".
Кроме того, приложение не отображается в App Store и у пользователей, которые скачивали его.
На других площадках - Google Play и RuStore - приложение доступно для скачивания.
РИА Новости направило запрос в сервис "Купер".
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube
11 августа, 13:15
 
РОССИЯAppStore
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала