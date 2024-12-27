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"Рок-группа 70-х". СМИ поделились впечатлениями от новой Lada Niva Sport - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Рок-группа 70-х". СМИ поделились впечатлениями от новой Lada Niva Sport
"Рок-группа 70-х". СМИ поделились впечатлениями от новой Lada Niva Sport - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Рок-группа 70-х". СМИ поделились впечатлениями от новой Lada Niva Sport
Иностранные издания поделились впечатлениями, полученными после дебюта специальной версии российского внедорожника Lada Niva Sport, пишет издание AUTONEWS. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:21+0300
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россия
запад
авторынок рф
lada
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные издания поделились впечатлениями, полученными после дебюта специальной версии российского внедорожника Lada Niva Sport, пишет издание AUTONEWS.Так, американский автомобильный портал CarCoops, в частности, сравнил традиционную "Ниву" с одной музыкальной группой 70-х годов, которая продолжает гастролировать, подчеркивая тем самым длительное пребывание модели на конвейере без значительных изменений. Тем не менее, американские журналисты отметили, что спортивная версия внедорожника обладает увеличенной мощностью и изменениями в дизайне. Однако скоростные характеристики Niva Sport подверглись легкой иронии. Издание также подчеркивает, что под словом "спортивная" подразумевается, что машина способна разогнаться до 60 миль в час до того, как остынет кофе. Французский журнал L'Argus, в свою очередь, напомнил о планах Renault полностью обновить "Ниву" и перенести ее на платформу второго поколения Renault (или Dacia) Duster, однако эти планы не осуществились из-за ухода французской компании из России. На текущий момент, как отметило издание, Lada продолжает развивать свой внедорожник, не вкладывая значительные средства в модернизацию. Что касается самой Niva Sport, то французы, как и американцы, отметили, что мощность увеличилась почти в два раза по сравнению с оригинальной "Нивой". Журналисты также обратили внимание на изменения во внешнем виде, отметив схожесть с модификацией "Нивы", которая стала победителем ралли "Шелковый путь", в частности, общий аксессуар — светодиодные огни перед основными фарами.
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россия, запад, авторынок рф, lada
РОССИЯ, ЗАПАД, авторынок РФ, Lada
15:21 27.12.2024
 
"Рок-группа 70-х". СМИ поделились впечатлениями от новой Lada Niva Sport

Западные СМИ отметили увеличение мощности в новой Lada Niva Sport

LADA Niva Sport
LADA Niva Sport
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные издания поделились впечатлениями, полученными после дебюта специальной версии российского внедорожника Lada Niva Sport, пишет издание AUTONEWS.
Так, американский автомобильный портал CarCoops, в частности, сравнил традиционную "Ниву" с одной музыкальной группой 70-х годов, которая продолжает гастролировать, подчеркивая тем самым длительное пребывание модели на конвейере без значительных изменений.
Тем не менее, американские журналисты отметили, что спортивная версия внедорожника обладает увеличенной мощностью и изменениями в дизайне. Однако скоростные характеристики Niva Sport подверглись легкой иронии.
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Издание также подчеркивает, что под словом "спортивная" подразумевается, что машина способна разогнаться до 60 миль в час до того, как остынет кофе.
Французский журнал L'Argus, в свою очередь, напомнил о планах Renault полностью обновить "Ниву" и перенести ее на платформу второго поколения Renault (или Dacia) Duster, однако эти планы не осуществились из-за ухода французской компании из России.
На текущий момент, как отметило издание, Lada продолжает развивать свой внедорожник, не вкладывая значительные средства в модернизацию. Что касается самой Niva Sport, то французы, как и американцы, отметили, что мощность увеличилась почти в два раза по сравнению с оригинальной "Нивой".
Журналисты также обратили внимание на изменения во внешнем виде, отметив схожесть с модификацией "Нивы", которая стала победителем ралли "Шелковый путь", в частности, общий аксессуар — светодиодные огни перед основными фарами.
 
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