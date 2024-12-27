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Глава МЧС обозначил зоны риска стихийных бедствий в 2025 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Глава МЧС обозначил зоны риска стихийных бедствий в 2025 году
Глава МЧС обозначил зоны риска стихийных бедствий в 2025 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС обозначил зоны риска стихийных бедствий в 2025 году
Риски подтоплений актуальны для Курганской, Тюменской и Мурманской областей. Об этом в беседе с изданием РБК рассказал глава МЧС Александр Куренков. | 27.12.2024, ПРАЙМ
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россия
мчс
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Риски подтоплений актуальны для Курганской, Тюменской и Мурманской областей. Об этом в беседе с изданием РБК рассказал глава МЧС Александр Куренков."Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС", — отметил глава ведомства.Кроме того, министр предупредил о возможности природных пожаров в южных регионах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев в марте.Куренков заключил, что МЧС использует современные технологии, такие как спутниковый мониторинг, беспилотники и стационарные камеры, чтобы эффективно реагировать на сезонные природные угрозы.В 2024 году произошли серьезные наводнения в нескольких регионах России, таких как Оренбургская, Курганская, Тюменская, Омская области и Якутия. Было затоплено более 49 тысяч домов, 98 тысяч приусадебных участков, 34 тысячи объектов ЖКХ и более тысячи объектов транспортной инфраструктуры.
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россия, мчс
РОССИЯ, МЧС
11:54 27.12.2024
 
Глава МЧС обозначил зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

Глава МЧС Куренков назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Риски подтоплений актуальны для Курганской, Тюменской и Мурманской областей. Об этом в беседе с изданием РБК рассказал глава МЧС Александр Куренков.
"Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС", — отметил глава ведомства.
Кроме того, министр предупредил о возможности природных пожаров в южных регионах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев в марте.
Куренков заключил, что МЧС использует современные технологии, такие как спутниковый мониторинг, беспилотники и стационарные камеры, чтобы эффективно реагировать на сезонные природные угрозы.
В 2024 году произошли серьезные наводнения в нескольких регионах России, таких как Оренбургская, Курганская, Тюменская, Омская области и Якутия. Было затоплено более 49 тысяч домов, 98 тысяч приусадебных участков, 34 тысячи объектов ЖКХ и более тысячи объектов транспортной инфраструктуры.
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