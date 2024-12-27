https://1prime.ru/20241227/mikrozaym-853906434.html

В НБКИ оценили объем среднего размера микрозайма в ноябре

В НБКИ оценили объем среднего размера микрозайма в ноябре - 27.12.2024, ПРАЙМ

В НБКИ оценили объем среднего размера микрозайма в ноябре

Средний размер микрозайма в России в ноябре по отношению к октябрю почти не изменился, составив 10,13 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T14:16+0300

2024-12-27T14:16+0300

2024-12-27T14:16+0300

экономика

россия

нбки

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в ноябре по отношению к октябрю почти не изменился, составив 10,13 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в ноябре 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 10,13 тысячи рублей, увеличившись на символические 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2024 года - 10,12 тысячи рублей)", - сообщается в пресс-релизе. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в ноябре 2024 года вырос на 7,2%, в ноябре 2023 года он составлял 9,46 тысячи рублей. В региональном разрезе наибольший средний размер среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (12,77 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (11,29 тысячи рублей), Ростовской (11,21 тысячи рублей) и Московской (11,2 тысячи рублей) областях, а также в Новосибирской области (10,6 тысячи рублей). Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост среднего чека микрозайма среди 30 регионов в данном виде розничного кредитования в ноябре 2024 года продемонстрировали Москва (+3,9%), Владимирская область (+3,1%), Республика Саха (Якутия) (+3%), а также Воронежская область (+1,7%) и Татарстан (+1,6%). При этом в половине регионов из топ-30 средний чек микрозайма в ноябре, напротив, сократился, в том числе в Омской (-4,6%), Самарской (-3,3%) и Тюменской (-2,6%) областях, а также в Алтайском (-2%) и Пермском (-1,9%) краях. "После снижения в июле-августе, в осенние месяцы средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в 2024 году его значение в целом достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка... это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

https://1prime.ru/20241205/mikrozaym-853350638.html

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