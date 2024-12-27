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Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов
Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов - 27.12.2024, ПРАЙМ
Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением решить проблему капитального... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T01:21+0300
2024-12-27T01:21+0300
2024-12-27T01:21+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением решить проблему капитального ремонта домов, в которых расположено менее пяти квартир, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас дать поручение о подготовке в развитие положений ч. 1 ст. 191 ЖК РФ нормативного акта правительства Российской Федерации, предусматривающего обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансированию закупки товаров и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих менее пяти квартир", - сказано в обращении.
Как рассказал РИА Новости Миронов, у жителей многоквартирных домов, в которых расположено менее пяти квартир, тяжелая ситуация. По его словам, в регионах России таких домов немало, и это большое количество домов, которые в советское время строились для сотрудников предприятий самых разных отраслей: железнодорожного хозяйства, колхозов, совхозов и жителей северных поселков.
"По действующим правилам такие дома могут не включаться в региональную программу капитального ремонта, а если где они и числились, то региональные власти на абсолютно законных основаниях могут исключить их из программы", – отметил Миронов.
Как считает лидер эсеров, люди, которые живут в таких домах, не знают, что им делать и как быть, и не позднее чем через шесть месяцев с момента исключения дома из программы капремонта региональные власти вроде как должны определить порядок, сроки, источники финансирования сноса или реконструкции этих домов, а в случае необходимости – предоставить гражданам другое жильё, меж тем, из-за отсутствия единого порядка проведения капремонта таких домов эта норма не применяется, и значительная часть домов с небольшим количеством квартир остаётся без капитального ремонта и разрушается.
"Для защиты прав граждан партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает правительству разработать нормативный акт, предусматривающий обязанность региональных властей решать проблему проведения капитального ремонта домов, в которых имеется не более пяти квартир. Необходимо установить чёткие сроки, источники финансирования и порядок проведения ремонтных работ", – заключил парламентарий.
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недвижимость, россия, рф, сергей миронов, михаил мишустин
Недвижимость, РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин
Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов
Миронов предложил Мишустину решить проблему капремонта домов с менее пяти квартирами
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением решить проблему капитального ремонта домов, в которых расположено менее пяти квартир, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас дать поручение о подготовке в развитие положений ч. 1 ст. 191 ЖК РФ нормативного акта правительства Российской Федерации, предусматривающего обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансированию закупки товаров и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих менее пяти квартир", - сказано в обращении.
Как рассказал РИА Новости Миронов, у жителей многоквартирных домов, в которых расположено менее пяти квартир, тяжелая ситуация. По его словам, в регионах России таких домов немало, и это большое количество домов, которые в советское время строились для сотрудников предприятий самых разных отраслей: железнодорожного хозяйства, колхозов, совхозов и жителей северных поселков.
"По действующим правилам такие дома могут не включаться в региональную программу капитального ремонта, а если где они и числились, то региональные власти на абсолютно законных основаниях могут исключить их из программы", – отметил Миронов.
Как считает лидер эсеров, люди, которые живут в таких домах, не знают, что им делать и как быть, и не позднее чем через шесть месяцев с момента исключения дома из программы капремонта региональные власти вроде как должны определить порядок, сроки, источники финансирования сноса или реконструкции этих домов, а в случае необходимости – предоставить гражданам другое жильё, меж тем, из-за отсутствия единого порядка проведения капремонта таких домов эта норма не применяется, и значительная часть домов с небольшим количеством квартир остаётся без капитального ремонта и разрушается.
"Для защиты прав граждан партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает правительству разработать нормативный акт, предусматривающий обязанность региональных властей решать проблему проведения капитального ремонта домов, в которых имеется не более пяти квартир. Необходимо установить чёткие сроки, источники финансирования и порядок проведения ремонтных работ", – заключил парламентарий.