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Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов

Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов - 27.12.2024, ПРАЙМ

Миронов предложил решить проблему капитального ремонта домов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением решить проблему капитального... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T01:21+0300

2024-12-27T01:21+0300

2024-12-27T01:21+0300

недвижимость

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михаил мишустин

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением решить проблему капитального ремонта домов, в которых расположено менее пяти квартир, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас дать поручение о подготовке в развитие положений ч. 1 ст. 191 ЖК РФ нормативного акта правительства Российской Федерации, предусматривающего обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансированию закупки товаров и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих менее пяти квартир", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Миронов, у жителей многоквартирных домов, в которых расположено менее пяти квартир, тяжелая ситуация. По его словам, в регионах России таких домов немало, и это большое количество домов, которые в советское время строились для сотрудников предприятий самых разных отраслей: железнодорожного хозяйства, колхозов, совхозов и жителей северных поселков. "По действующим правилам такие дома могут не включаться в региональную программу капитального ремонта, а если где они и числились, то региональные власти на абсолютно законных основаниях могут исключить их из программы", – отметил Миронов. Как считает лидер эсеров, люди, которые живут в таких домах, не знают, что им делать и как быть, и не позднее чем через шесть месяцев с момента исключения дома из программы капремонта региональные власти вроде как должны определить порядок, сроки, источники финансирования сноса или реконструкции этих домов, а в случае необходимости – предоставить гражданам другое жильё, меж тем, из-за отсутствия единого порядка проведения капремонта таких домов эта норма не применяется, и значительная часть домов с небольшим количеством квартир остаётся без капитального ремонта и разрушается. "Для защиты прав граждан партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает правительству разработать нормативный акт, предусматривающий обязанность региональных властей решать проблему проведения капитального ремонта домов, в которых имеется не более пяти квартир. Необходимо установить чёткие сроки, источники финансирования и порядок проведения ремонтных работ", – заключил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия, рф, сергей миронов, михаил мишустин