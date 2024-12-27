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Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута
Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута - 27.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину сделать все необходимое для того, чтобы минимизировать влияние разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае на | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:36+0300
2024-12-27T16:36+0300
2024-12-27T16:36+0300
россия
мазут
разлив нефтепродуктов
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину сделать все необходимое для того, чтобы минимизировать влияние разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае на людей и природу. "Сейчас ситуация из-за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий пострадавших субъектов отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей на природу. Прошу всех членов правительства здесь помогать", – отметил Мишустин на заседании кабмина. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, мазут, разлив нефтепродуктов
РОССИЯ, МАЗУТ, разлив нефтепродуктов
Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута
Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий ЧС в Краснодарском крае
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину сделать все необходимое для того, чтобы минимизировать влияние разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае на людей и природу.
"Сейчас ситуация из-за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий пострадавших субъектов отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей на природу. Прошу всех членов правительства здесь помогать", – отметил Мишустин на заседании кабмина.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани