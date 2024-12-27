https://1prime.ru/20241227/mishustin-853910816.html

Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута

Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута - 27.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил принять меры для минимизации последствий разлива мазута

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину сделать все необходимое для того, чтобы минимизировать влияние разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае на | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T16:36+0300

2024-12-27T16:36+0300

2024-12-27T16:36+0300

россия

мазут

разлив нефтепродуктов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/15/852301199_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7a34089a4cca94c7bef59a69781e4039.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину сделать все необходимое для того, чтобы минимизировать влияние разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае на людей и природу. "Сейчас ситуация из-за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий пострадавших субъектов отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей на природу. Прошу всех членов правительства здесь помогать", – отметил Мишустин на заседании кабмина. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://1prime.ru/20241226/sovkombank-853888455.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мазут, разлив нефтепродуктов