https://1prime.ru/20241227/mnogozhenstvo-853914888.html
В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства
В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:40+0300
2024-12-27T18:40+0300
2024-12-27T18:40+0300
политика
законопроект
реклама
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных. "Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе. Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство. Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей. "Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://1prime.ru/20241216/mayning-853617564.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законопроект, реклама, госдума
Политика, законопроект, реклама, Госдума
В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды многоженства в рекламе
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных.
"Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе.
Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство.
Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей.
В Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга
"Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.