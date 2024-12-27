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В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства

В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства - 27.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о рекламе многоженства

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T18:40+0300

2024-12-27T18:40+0300

2024-12-27T18:40+0300

политика

законопроект

реклама

госдума

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных. "Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе. Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство. Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей. "Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

https://1prime.ru/20241216/mayning-853617564.html

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законопроект, реклама, госдума