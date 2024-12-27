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Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы
Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы - 27.12.2024, ПРАЙМ
Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы
Рождественские и крещенские морозы ожидаются в Москве в январе по плану, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T10:15+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рождественские и крещенские морозы ожидаются в Москве в январе по плану, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первым днем 2025 года (в Москве - ред.) пойдет снег, температура воздуха 0 - минус 3 градуса. Высота снежного покрова составит 10-12 сантиметров, но за январские каникулы, в результате обильных снегопадов, к концу срока сугробы вырастут до 17-22 сантиметров. По плану - рождественские и крещенские морозы", - рассказал Тишковец.
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россия, морозы, москва
Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы
Тишковец: рождественские и крещенские морозы ожидаются в Москве "по плану"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рождественские и крещенские морозы ожидаются в Москве в январе по плану, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первым днем 2025 года (в Москве - ред.) пойдет снег, температура воздуха 0 - минус 3 градуса. Высота снежного покрова составит 10-12 сантиметров, но за январские каникулы, в результате обильных снегопадов, к концу срока сугробы вырастут до 17-22 сантиметров. По плану - рождественские и крещенские морозы", - рассказал Тишковец.
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