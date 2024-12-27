https://1prime.ru/20241227/morozy-853899920.html

Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы

Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы - 27.12.2024, ПРАЙМ

Синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придут морозы

Рождественские и крещенские морозы ожидаются в Москве в январе по плану, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T10:15+0300

2024-12-27T10:15+0300

2024-12-27T10:17+0300

россия

морозы

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/92/842449297_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_3674f1a7aea5f4638d62d36e10199760.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рождественские и крещенские морозы ожидаются в Москве в январе по плану, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первым днем 2025 года (в Москве - ред.) пойдет снег, температура воздуха 0 - минус 3 градуса. Высота снежного покрова составит 10-12 сантиметров, но за январские каникулы, в результате обильных снегопадов, к концу срока сугробы вырастут до 17-22 сантиметров. По плану - рождественские и крещенские морозы", - рассказал Тишковец.

https://1prime.ru/20241112/moroz-852768152.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, морозы, москва