Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241227/nato-853901068.html
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:04+0300
2024-12-27T11:04+0300
политика
россия
финляндия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, &lt;...&gt; искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока, статья 5)", — заметил Малинен в ответ на сообщения о подготовке военнослужащих Норвегии в горных зимних условиях.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Он отметил, что западные политики используют мнимую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем, которая, по его словам, не пройдет незамеченной умными людьми. В то же время Россия выразила озабоченность по поводу увеличения активности НАТО у своих западных границ в последние годы. Москва готова к диалогу с альянсом на равноправной основе, но требует от Запада отказаться от политики милитаризации континента.
https://1prime.ru/20241219/nato-853705382.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, нато
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
11:04 27.12.2024
 
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России

Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют в случае конфликта России и НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, <...> искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока, статья 5)", — заметил Малинен в ответ на сообщения о подготовке военнослужащих Норвегии в горных зимних условиях.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Он отметил, что западные политики используют мнимую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем, которая, по его словам, не пройдет незамеченной умными людьми.
В то же время Россия выразила озабоченность по поводу увеличения активности НАТО у своих западных границ в последние годы. Москва готова к диалогу с альянсом на равноправной основе, но требует от Запада отказаться от политики милитаризации континента.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Почти все страны НАТО воюют с Россией, заявил Путин
19 декабря, 13:52
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала