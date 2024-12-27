https://1prime.ru/20241227/nato-853901068.html
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:04+0300
2024-12-27T11:04+0300
2024-12-27T11:04+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, <...> искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока, статья 5)", — заметил Малинен в ответ на сообщения о подготовке военнослужащих Норвегии в горных зимних условиях.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Он отметил, что западные политики используют мнимую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем, которая, по его словам, не пройдет незамеченной умными людьми. В то же время Россия выразила озабоченность по поводу увеличения активности НАТО у своих западных границ в последние годы. Москва готова к диалогу с альянсом на равноправной основе, но требует от Запада отказаться от политики милитаризации континента.
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россия, финляндия, нато
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
"Искалечит". В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют в случае конфликта России и НАТО
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ.
Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X
.
"Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, <...> искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока, статья 5)", — заметил Малинен в ответ на сообщения о подготовке военнослужащих Норвегии в горных зимних условиях.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Он отметил, что западные политики используют мнимую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем, которая, по его словам, не пройдет незамеченной умными людьми.
В то же время Россия выразила озабоченность по поводу увеличения активности НАТО у своих западных границ в последние годы. Москва готова к диалогу с альянсом на равноправной основе, но требует от Запада отказаться от политики милитаризации континента.
Почти все страны НАТО воюют с Россией, заявил Путин