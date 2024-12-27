Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сократилась добыча нефти - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/neft-853917624.html
В США сократилась добыча нефти
В США сократилась добыча нефти - 27.12.2024, ПРАЙМ
В США сократилась добыча нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T22:17+0300
2024-12-27T22:18+0300
экономика
добыча нефти в сша
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/76160/76/761607627_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_a7b54cf9ee866285a0e31ee291b22b35.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,583 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20241226/neft-853884196.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76160/76/761607627_152:0:1848:1272_1920x0_80_0_0_22aa1995e415f3b96f2ca5b9db11abdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
добыча нефти в сша, снижение
Экономика, добыча нефти в США, снижение
22:17 27.12.2024 (обновлено: 22:18 27.12.2024)
 
В США сократилась добыча нефти

Добыча нефти в США снизилась на неделю на 19 тыс б/с - до 13,585 млн б/с

© AFP / Saul LoebНефтяные вышки в США
Нефтяные вышки в США - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© AFP / Saul Loeb
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,583 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ
Вчера, 15:23
Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.
 
Экономикадобыча нефти в СШАснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала