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В США сократилась добыча нефти

В США сократилась добыча нефти - 27.12.2024, ПРАЙМ

В США сократилась добыча нефти

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного | 27.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-27T22:17+0300

2024-12-27T22:18+0300

экономика

добыча нефти в сша

снижение

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,583 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.

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добыча нефти в сша, снижение