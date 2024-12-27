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В США сократилась добыча нефти
В США сократилась добыча нефти - 27.12.2024, ПРАЙМ
В США сократилась добыча нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T22:17+0300
2024-12-27T22:17+0300
2024-12-27T22:18+0300
экономика
добыча нефти в сша
снижение
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,583 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.
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добыча нефти в сша, снижение
Экономика, добыча нефти в США, снижение
В США сократилась добыча нефти
Добыча нефти в США снизилась на неделю на 19 тыс б/с - до 13,585 млн б/с
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократилась на 19 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,583 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ
Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.